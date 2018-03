Video/ Casertana Fondi (1-0): highlights e gol della partita (Serie C 30^ giornata)

Video Casertana Fondi (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita nella 30^ giornata della Serie C. I falchetti trovano la vittoria grazie alla rete di Alfageme.

20 marzo 2018 Marco Guido

Video Casertana Fondi (Lapresse)

La Casertana prosegue l'ottimo momento di forma riuscendo a vincere per 1 a 0 anche contro il Fondi, a decidere la sfida del Pinto è stato Alfageme con un colpo di testa al termine di una partita tutt'altro che spettacolare condizionata anche dalle pessime condizioni del terreno di gioco che non ha aiutato le due squadre a creare molti pericoli concreti negli ultimi venti metri. La partita è combattuta e fortemente condizoinata dalle proibitive condizioni del terreno di gioco reso al limite della praticabilità dalla pioggia che sta cadendo. La prima conclusione verso lo specchio arriva solamente al 16' quando Turchetta ha cercato un tiro a giro dalla sinistra che è uscita di molto fuori dallo specchio. Al 25' ancora Turchetta sugli scudi quando è riuscito a crossare dalla sinistra per Carriero il cui colpo di testa tentato dal centro dell'area di rigore è uscito di non molto fuori dallo specchio. Dopo questa occasione in sostanza non è successo nulla fino al 46' quando il direttore di gara ha mandato negli spogliatoi le squadre sul punteggio di 0 a 0, un risultato giusto che evidenza la porvertà di emozioni vissute finora.

LA RIPRESA

La ripresa si è aperta senza sostituzioni, i due allenatori hanno pertanto deciso di dar fiducia ai ventidue protagonisti che hanno dato vita ai primi quarantacinque minuti di gioco. La Casertana è rientrata col piglio giusto sul terreno di gioco sfiorando il vantaggio già al 47' quando Alfageme ha tentato un potente diagonale da posizione defilata che Elezaj è riuscita a respingere coi pugni. Al 64' un cambio per parte con Padovan e Lazzari che hanno preso il posto di Romano e Nolè. Al 72' arriva poi l'episodio che ha di fatto deciso la sfida del Pinto quando sulla perfetta punizione di Finizio, Alfageme si è fatto trovare pronto ad insaccare da due passi con un colpo di testa che ha fatto esplodere di gioia il pubblico di casa. Mister Sanderra decide di cambiare subito mandando in campo Mastropietro e Addessi al posto di Corticchia e Mangraviti. All'81' mister D'Angelo concede la standing ovation a Alfageme che ha lasciato il posto a Meola. Il Fondi prova ad attaccare ma senza riuscire creare pericoli concreti negli ulti venti metri dove la Casertana riesce a difendersi con estremo ordine. Così c'è solamente il tempo per assitere a due sostituzioni con le quali sono entrati Sakaj e De Verna al posto di Galasso e Turchetta. Dopo cinque minuti di recupero si è così conclusa questa sfida che ha regalato tre importantissimi punti alla Casertana che si è sensibilmente avvicinata alla zona playoff costringendo invece il Fondi in penultima posizione. Dopo quattro minuti di recupero si è così conclusa questa sfida decisa da un episodio e condizionata dalle pessime condizioni del terreno di gioco, tre punti regalati da Alfageme che ha sfruttato al meglio la perfetta punizione calciata da Turchetta.

