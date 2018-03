Akragas Trapani/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Akragas-Trapani: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma mercoledì 21 marzo 2018.

21 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Akragas-Trapani, LaPresse

Akragas Trapani sarà diretta dal signor Bitonti di Bologna e, mercoledì 21 marzo alle ore 14.30, sarà una sfida relativa alla trentunesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone C, che si disputerà in turno infrasettimanale. Continua l'emorragia di sconfitte per un Akragas che sembra ormai rassegnato alla retrocessione in Serie D. Perso il riferimento del mister Di Napoli, artefice della straordinaria salvezza della scorsa stagione, e stritolata da problemi societari senza fine, la formazione agrigentina dista quindici punti di distanza dal Fondi penultimo, e vede come un'impresa molto difficile anche ridurre il distacco per guadagnarsi almeno il diritto di disputare i play out a fine stagione.

Sarà invece con ogni probabilità retrocessione diretta per quella che al momento è per distacco la squadra col peggiore attacco e la peggior difesa del campionato, numeri impietosi che sono precipitati nel girone di ritorno. La partita con l'Akragas in questo finale di stagione rischia di diventare un'opportunità per le squadre che si troveranno di fronte i Giganti di Agrigento, ormai ridotti al ruolo di sparring partner. Può approfittarne per ripartire un Trapani che dopo l'inaspettato pari interno contro il Bisceglie, ha visto di nuovo scappar via il Catania al secondo posto in classifica del girone C di Serie C. Un peccato, ma per la squadra di Calori c'è ancora margine per rincorrere la piazza d'onore, anche se la distanza dal Lecce capolista sembra ormai difficilmente recuperabile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per il match dello stadio Esseneto tra Akragas e Trapani non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al portale elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet della partita anche acquistando la visione della sfida come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI AKRAGAS TRAPANI

Le probabili formazioni dell'incontro: l'Akragas scenderà in campo con Vono in porta, Danese e Mileto centrali di una difesa a quattro con Scrugli schierato in posizione di terzino destro e Bramati schierato in posizione di terzino sinistro. A centrocampo spazio a Sanseverino, Pastore e Carrotta, lo sloveno Zibert sarà invece avanzato in posizione di trequartista alle spalle del duo offensivo composto da Navas e dal guineano Camara. Risponderà il Trapani con Furlan in porta alle spalle di Drudi, Fazio e Silvestri, schierati nella difesa a tre dei granata. L'esterno laterale di destra sarà Marras, l'esterno laterale di sinistra sarà invece Visconti, mentre i tre di centrocampo saranno Corapi, Scarsella e Palumbo. In attacco, spazio a Polidori al fianco di Murano, titolari nel tandem offensivo.

TATTICA E PRECEDENTI

I moduli a confronto nello scontro tattico fra Akragas e Trapani saranno il 4-3-1-2 dei padroni di casa ed il 3-5-2 degli ospiti. Il match d'andata allo stadio Provinciale di Erice, primo scontro tra i professionisti tra le due formazioni, ha visto la formazione allenata da Alessandro Calori cogliere una vittoria di misura in casa, gol decisivo siglato da Silvestri a metà primo tempo.

QUOTE E PRONOSTICO

Troppo staccato l'Akragas rispetto alle posizioni che potrebbero valere anche solo la disputa dei play out per gli agrigentini: le quote fornite dall'agenzia di scommesse Snai sono impietose con i padroni di casa, tanto che il segno 1 per la loro vittoria vale addirittura 18,00 volte la posta. Per quanto riguarda il pareggio - identificato dal segno X - siamo ad un valore di 7,50 che è sempre molto alto, mentre con il segno 2 (che dovrete giocare qualora pensiate che il Trapani riuscirà a fare il colpo esterno) il vostro guadagno sarebbe di 1,12 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

