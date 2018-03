Albinoleffe Fermana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Albinoleffe-Fermana: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma mercoledì 21 marzo 2018.

21 marzo 2018 Fabio Belli

Diretta Albinoleffe-Fermana, LaPresse

Albinoleffe-Fermana, diretta dal signor De Tullio di Bari, si gioca mercoledì 21 marzo alle ore 20.30 e sarà uno dei posticipi serali della trentunesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone B, che si disputerà in turno infrasettimanale. Trentatré punti per l'Albinoleffe, trentadue per la Fermana, con la zona play off virtualmente lontana solo un punto per i seriani e due per i marchigiani, oppure quattro e cinque lunghezze considerando come riferimento solamente il nono posto. In ogni caso, il campionato delle due formazioni sembra al momento bloccato in un limbo, con tutto ciò che ne consegue. Perdendo in casa del Pordenone (che tra le mura amiche non riusciva a centrare i tre punti da tre mesi) la Fermana ha raccolto ufficialmente solo due punti nelle ultime quattro partite, e pur mantenendo cinque punti di vantaggio sulla zona play out, i marchigiani sono ancora lontani da quella tranquillità che l'Albinoleffe dalla sua ha perduto da quando non è più riuscito a replicare il rendimento del girone d'andata.

L'ultimo pari senza reti in casa del Teramo è stato il classico brodino per i seriani, che avevano iniziato il loro 2018 con un successo interno contro il Renate, ma successivamente non sono più riusciti a vincerne una, sette partite con quattro pareggi e tre sconfitte che hanno riportato la squadra nella crisi già vissuta nel bel mezzo del periodo natalizio. Sembra chiaro dunque come il pareggio non serva a nessuna delle due squadre, ma una sconfitta acuirebbe una crisi in corso da entrambe le parti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per il match AlbinoLeffe Fermana non sarà prevista una diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al portale elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet della partita anche acquistando la visione della sfida come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE FERMANA

I padroni di casa dell'Albinoleffe schiereranno Coser in porta e una difesa a tre composta da Zaffagnini, Gavazzi e dal romeno Gusu. Gonzi sarà l'esterno laterale di fascia destra mentre Solerio si muoverà sul lato mancino del campo, mentre a centrocampo la zona centrale sarà presidiata da Giorgione, Agnello e Sbaffo. In attacco, confermato il tandem Montella-Gelli. Risponderà la Fermana con Valentini a difesa della porta, mentre Clemente sarà l'esterno laterale di destra e Sperotto l'esterno laterale di sinistra, con Comotto e Gennari che saranno invece i due centrali della retroguardia.

A quattro sarà anche la linea di centrocampo della formazione marchigiana, con Petrucci sull'out di destra e Favo sull'out di sinistra, mentre Capece e Urbinati saranno i due centrali sulla mediana. In attacco, al fianco del brasiliano Da Silva Matos sarà schierato Lupoli. Tatticamente si confronteranno il 3-5-2 dell'Albinoleffe ed il 4-4-2 della Fermana. Nel match d'andata di questo campionato i seriani hanno ottenuto una vittoria di larga misura, vincendo per tre a zero allo stadio Bruno Recchioni di Fermo con le reti di Colombi, Sbaffo e Kouko. Si è trattato del primo incrocio tra i due club in una partita ufficiale di campionato.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita indicano la vittoria della formazione di casa proposta a una quota di 2.55 da Snai, che propone a 3.00 la quota relativa al pareggio e Eurobet offre a una quota di 2.30 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Eurobet offre over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a una quota di 2.40 e a una quota di 1.50.

