Ankara Ravenna/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Challenge Cup, volley maschile)

21 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Ankara Ravenna, volley Challenge Cup (da facebook.com/portoroburcosta)

Ankara Ravenna si gioca alle ore 16:30 di mercoledì 21 marzo: presso la Baskent Sports Hall della capitale turca va in scena la semifinale di ritorno della Challenge Cup 2017-2018. Gli emiliani purtroppo sono quasi fuori dal torneo: hanno raggiunto uno storico piazzamento tra le prime quattro, ma adesso si trovano obbligati a ribaltare lo 0-3 subito al Pala De André. Secondo la formula che regola le competizioni europee, si tiene conto del numero totale di set vinti in caso di una vittoria a testa; questo vuol dire che se Ravenna dovesse vincere 3-0 la partita di ritorno - e sarà già piuttosto difficile - andrebbe a disputare il decisivo golden set, mentre qualunque altro risultato, e dunque anche una vittoria per 3-1, sancirebbe inevitabilmente l’eliminazione. Fabio Soli e i suoi ragazzi sono dunque al molto probabile addio alla competizione; tuttavia proveranno a lasciare tutto sul campo, nel tentativo di abbandonare la Challenge Cup nel migliore dei modi e potendo dire di averlo fatto a testa alta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ankara Ravenna non verrà trasmessa in diretta tv, e per questa partita non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video; per tutte le informazioni utili, come ad esempio i roster delle due squadre in campo o le statistiche legate ai giocatori, potete consultare l’apposita sezione dedicata alla Challenge Cup che trovate sul sito ufficiale della federazione europea di pallavolo, all’indirizzo www.cev.lu. Inoltre la società emiliana mette a disposizione le sue pagine ufficiali sui social network: le trovate agli indirizzi facebook.com/portoroburcosta e, su Twitter, @roburcosta.

IL CONTESTO

La partita di andata è stata senza storia: pur potendo contare sul supporto dei propri tifosi, Ravenna è crollata fin dal primo set e non è mai riuscita a prendere l’inerzia del match, perdendo senza vedere una singola palla set all’interno di tutta la serata della scorsa settimana. Oliver Venno (23 punti) è stato letteralmente dominante per Ankara, tanto che secondo e terzo miglior marcatore della squadra turca, Mihajlo Stankovic e Kemal Kayhan, hanno realizzato in coppia meno punti (15) di quanto abbia fatto da solo l’estone. La Bunge ha avuto la buona prova di Cristian Poglajen (17 punti) e dati straordinari in ricezione (40% per Riccardo Goi, 37% per Poglajen, 27% per Nicolas Marechal) ma non è servito: Ankara ha sostanzialmente dominato la partita e ha così avvicinato la possibilità di mettere le mani su quello che sarebbe il suo primo titolo continentale. Non solo: la finale, ormai ad un passo, rappresenterebbe la prima volta in cui questo club potrebbe andare a giocarsi una coppa europea. Nel 2013 il Piyango Spor Kulubu ci aveva provato in Coppa Cev, ma aveva perso il golden set contro la Top Volley Latina. Ravenna invece proseguirà, in caso di eliminazione, il suo percorso stagionale con gara-3 dei quarti di finale playoff contro Perugia: già un grande successo esserci arrivata, attenzione perchè il 2017-2018 dei ragazzi di Fabio Soli potrebbe non essere terminato entro la prossima domenica e questa partita, sia pure estremamente complicata, potrebbe comunque rappresentare un ottimo trampolino di lancio verso la sfida alla Sir Safety.

