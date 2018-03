Bassano Mestre/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Bassano-Mestre: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma mercoledì 21 marzo 2018.

Bassano-Mestre, diretta dal signor Colombo di Como, mercoledì 21 marzo 2018 alle ore 20.30, sarà uno dei posticipi serali della trentunesima giornata del campionato di Serie C nel girone B, che si disputerà in turno infrasettimanale. Con l'ultimo colpaccio in casa del Renate, il Bassano si è guadagnato la seconda piazza in coabitazione con la Reggiana nel girone B del campionato di Serie C. Certo, una situazione che appare al momento ancora provvisoria, visto che i vicentini hanno disputato finora più partite di tutti in un girone che deve effettuare ancora diversi rinvii, ben ventotto rispetto alle venticinque dei granata che dividono la seconda piazza con i veneti. Ma dopo aver perso il big match in casa contro il Padova, per il Bassano la vittoria in Brianza è stata importante soprattutto per il morale, anche perché ha permesso di portare avanti il momento positivo costruito nella lunga serie di risultati utili che aveva preceduto lo scontro diretto con la capolista.

Allo stadio Mercante arriverà comunque un cliente difficile, un Mestre reduce da uno scivolone sul campo del Ravenna, dopo tre vittorie consecutive contro Sambenedettese, Feralpisalò e Pordenone. Una sconfitta che momentaneamente toglie i mestrini dal novero delle squadre del momento, ma in questo derby veneto il Mestre (che è comunque formazione neopromossa, e dopo diversi anni di assenza, tra i professionisti) potrebbe rilanciarsi e confermare le proprie ambizioni di play off, molto forti considerando la continuità di rendimento dimostrata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per il match Bassano Mestre non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al portale elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet della partita anche acquistando la visione della sfida come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI BASSANO MESTRE

Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Rino Mercante di Bassano. I padroni di casa vicentini schiereranno Grandi tra i pali, Andreoni sull'out difensivo di destra e Karkalis sull'out difensivo di sinistra, mentre Pazzini e Bizzotto formeranno la coppia di difensori centrali. A centrocampo lo svizzero Botta sarà affiancato da Bianchi e Proia, mentre Tronco e Minesso saranno avanzati come trequartisti alle spalle dell'unica punta di ruolo, il senegalese Diop. Risponderà il Mestre con Favaro tra i pali e una difesa a tre composta da Politti, Perna e Gritti. A centrocampo per vie centrali saranno schierati dal primo minuto Beccaro, Boscolo e Casarotto, mentre Fabbri si muoverà sulla fascia destra e Lavagnoli sarà invece l'esterno laterale mancino. In attacco, spazio a Spagnoli al fianco di Sottovia nel tandem offensivo.

TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente il Bassano scenderà in campo schierato con un 4-3-2-1 ad 'albero di Natale', mentre dall'altra parte il Mestre risponderà con un 3-5-2. Unico precedente recente tra le due compagini, la sfida d'andata di questo campionato con il Mestre capace di imporsi di misura, uno a zero con un col su rigore di Beccaro siglato a metà della seconda frazione di gioco.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita indicano la vittoria della formazione di casa proposta a una quota di 2.00 da Eurobet, mentre Snai propone a 3.15 la quota relativa al pareggio e sempre Eurobet offre a una quota di 3.80 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Unibet offre over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a una quota di 2.40 e a una quota di 1.50.

