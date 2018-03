Bisceglie Catania/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Bisceglie-Catania: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma mercoledì 21 marzo 2018.

21 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Bisceglie-Catania, LaPresse

Bisceglie Catania, diretta dal signor Valiante di Salerno, mercoledì 21 marzo alle ore 18.30 sarà una sfida relativa alla trentunesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone C, che si disputerà in turno infrasettimanale. Bisceglie a caccia di un'altra impresa dopo il due a due di Trapani che di fatto ha consegnato il secondo posto solitario proprio al Catania, che invece pur dovendo sudare forse più del previsto, si è preso la vittoria contro la Reggina, mantenendosi sulla scia di un Lecce che vede sicuramente nei siciliani i suoi principali antagonisti, nonostante i tanti alti e bassi vissuti nel corso della stagione.

Quello contro il Trapani per il Bisceglie è stato invece il terzo pareggio consecutivo, ma anche il quinto risultato utile di fila considerando che prima per i nerazzurri erano arrivate le vittorie contro Juve Stabia ed Akragas. Passi avanti costanti per una squadra che resta in zona play out nonostante il proprio status da neopromossa, e che vede soprattutto ancora a debita distanza la zona play out. Segnali importanti che il Catania proverà a sovvertire, con gli etnei che nel 2018 hanno vinto solamente una partita in campionato in trasferta, quella sul campo dell'Andria. Migliorare il rendimento lontano dal Massimino sarà fondamentale per i rossoazzurri per credere nella possibilità di rincorrere il primo posto occupato dal Lecce.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per il match non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al portale elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet della partita anche acquistando la visione della sfida come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE CATANIA

Allo stadio Gustavo Ventura di Bisceglie scenderanno in campo queste probabili formazioni. I padroni di casa pugliesi schiereranno Crispino in porta e una difesa a quattro con Delvino esterno laterale di destra e il croato Jurkic esterno laterale di sinistra, mentre il bosniaco Markic e Petta si muoveranno come centrali della retroguardia. A centrocampo a D'Ursi (autore di una doppietta nell'ultima trasferta di Trapani) sarà affidata la fascia destra e a Giron la fascia sinistra, mentre Risolo, Montina e l'altro croato Toskic centrali sulla mediana e il connazionale di quest'ultimo, Jovanovic, schierato come unica punta di ruolo. Risponderà il Catania con Pisseri tra i pali, Semenzato schierato in posizione di terzino destro e Marchese in posizione di terzino sinistro, mentre il croato Bogdan e Aya saranno i centrali difensivi. A centrocampo spazio a Mazzarani, Biagianti e Rizzo, mentre nel tridente offensivo i tirolari saranno Menneh, Di Grazia e Curiale, grande protagonista con una doppietta della vittoria etnea contro la Reggina.

TATTICA E FORMAZIONI

Moduli a confronto con la sfida tattica che verterà tra il 4-5-1 del Bisceglie ed il 4-3-3 del Catania. Rossoazzurri e pugliesi si sono trovati di fronte quest'anno tra i professionisti, larga vittoria siciliana nel match d'andata con gol di Curiale (doppietta), Di Grazia e Russotto, mentre il Bisceglie è riuscito solamente ad accorciare le distanze con una rete messa a segno da Jovanovic.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita indicano la vittoria della formazione di casa proposta a una quota di 3.55 da Snai, mentre Betstars propone a 3.10 la quota relativa al pareggio e Eurobet offre a una quota di 2.10 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Betclic offre over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a una quota di 2.10 e a una quota di 1.65.

