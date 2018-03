Catanzaro Francavilla/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Catanzaro-Virtus Francavilla: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma mercoledì 21 marzo 2018.

21 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Catanzaro-Virtus Francavilla, LaPresse

Catanzaro Virtus Francavilla, partita diretta dal signor Zufferli di Udine, è in programma mercoledì 21 marzo alle ore 14.30 e sarà una sfida relativa alla trentunesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone C, che si disputerà in turno infrasettimanale. Ad Andria è arrivata la quarta sconfitta consecutiva per un Catanzaro che vede ora la stagione prendere una piega inaspettata, rispetto alle speranze di una salvezza tranquilla e un avvicinamento maggiore in classifica alla zona play off rispetto alla zona play out. Ora solo tre punti salvaguardano i giallorossi dall'ansia di dover disputare ancora una volta gli spareggi salvezza, rispetto alle aspettative di inizio anno che volevano evitare un altro incrocio thrilling come quello della passata stagione, con la permanenza tra i professionisti garantita per i calabresi solamente dal derby-spareggio contro la Vibonese.

Se Atene piange Sparta non ride, visto che pareggiando zero a zero in casa contro il Siracusa, la Virtus Francavilla ha rimandato di nuovo l'appuntamento con una vittoria in campionato che per i pugliesi manca ormai da dieci partite, ovvero dal successo interno contro l'Andria del 17 dicembre scorso. Ancora nessun successo per il Francavilla in un 2018 che finora è stato davvero avaro di soddisfazioni per entrambe le compagini. Servono punti salvezza anche ai pugliesi, che pure vedono i play off ancora distanti di un solo punto e il Catanzaro comunque distante quattro lunghezze: cadere anche al Ceravolo costerebbe alla Virtus la riapertura di fronti che a metà stagione sembravano già chiusi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per il match non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al portale elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet della partita anche acquistando la visione della sfida come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO VIRTUS FRANCAVILLA

Allo stadio Ceravolo di Catanzaro scenderanno in campo queste probabili formazioni. I padroni di casa calabresi schiereranno Nordi a difesa della porta, Zanini sull'out difensivo di destra e Riggio sull'out difensivo di sinistra, mentre Gambaretti e Nicoletti si muoveranno come centrali della retroguardia. A centrocampo il duo romeno Marin-Onescu sarà affiancato da Maita, in attacco ci sarà spazio dal primo minuto nel tridente offensivo per Cunzi, Infantino e Falcone. Risponderà la Virtus Francavilla con Albertazzi in porta e una difesa a tre con Prestia, Maccarone e Agostinone centrali. Sicurella, Biasone e Folorunsho saranno invece i titolari per vie centrali a centrocampo, con Pino che si muoverà sulla fascia destra e Triarico che giocherà invece sulla fascia sinistra. In attacco, Partipilo farà coppia con Anastasi.

TATTICA E PRECEDENTI

I moduli a confronto saranno il 4-3-3 del Catanzaro ed il 3-5-2 della Virtus Francavilla. Il match d'andata di questo campionato in Puglia ha visto i padroni di casa vincenti di misura, gol decisivo di Maccarone siglato in apertura di match. E' terminato a reti bianche l'ultimo precedente a Catanzaro, datato 29 dicembre 2016: i calabresi in incontri ufficiali hanno battuto la Virtus Francavilla solo una volta in casa il 13 agosto 2016, con gol di Baccolo, in Coppa Italia.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita indicano la vittoria della formazione di casa proposta a una quota di 2.20 da Eurobet, che propone a 3.10 la quota relativa al pareggio e Snai offre a una quota di di 3.30 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Eurobet offre over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a una quota di 2.10 e a una quota di 1.65.

