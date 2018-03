Conegliano Kazan/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Champions League volley donne)

Diretta Conegliano Dinamo Kazan: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita di Champions League. Andata del Playoff 6 per la Imoco: contro le russe sarà durissima

21 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Conegliano Dinamo Kazan, Champions League volley (Foto LaPresse)

Conegliano Dinamo Kazan, andata del primo e unico turno del Playoff 6 di Champions League 2017-2018, si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 21 marzo: al PalaVerde di Villorba torna il grande volley femminile con la Imoco impegnata in una partita già decisiva nonostante ci sia poi un ritorno da disputare. La formula prevede il conteggio dei set vinti in caso di 1-1 nella doppia sfida, e allora per Conegliano è fondamentale arrivare in Russia con una vittoria che non sia arrivata al tie break, perchè in quel caso le possibilità di volare alla Final Four si ridurrebbero non di poco. Purtroppo l’incrocio, dovuto al fatto che la Imoco è arrivata seconda nel suo girone, non è certo dei migliori: dobbiamo dire con onestà che forse Kazan parte favorito, ma non è detta l’ultima parola e sicuramente anche la Imoco ha le possibilità, e non sono poche, di condurre in porto il doppio confronto andando così a prendersi la qualificazione alla Final Four.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Conegliano Dinamo Kazan viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Plus, e dunque la Champions League di volley femminile è un appuntamento riservato in esclusiva agli abbonati alla televisione satellitare, che potranno gustarsi questa partita del PalaVerde di Villorba accedendo al canale 205 del decoder. In assenza di un televisore sarà possibile attivare l’applicazione Sky Go, grazie alla quale assistere alla programmazione in diretta streaming video. Ciascun abbonato potrà collegare fino ad un massimo di due dispositivi mobili (PC, tablet o smartphone); infine diamo anche notizia del sito ufficiale della federazione europea di pallavolo (www.cev.lu), sul quale troverete le informazioni utili sulla Champions League e sulle squadre ancora in corsa per un posto alle Final Four di Bucarest.

IL CONTESTO

La sconfitta rimediata a Novara nell’ultima partita del girone è costata davvero caro a Conegliano: superata in classifica dalla Igor Volley, la squadra veneta si ritrova in pasto a una Dinamo Kazan che al netto dei risultati centrati negli ultimi anni (è campione uscente in Coppa Cev, ha vinto cinque campionati consecutivi tra 2011 e 2015, ha trionfato in Champions League quattro anni fa) ha letteralmente dominato la prima fase. Inserita in un girone con Chemik Police, Vizura Ruma e Plovdiv, ha sempre vinto lasciando per strada appena due set, ha segnato 495 punti e soprattutto ne ha incassati appena 367, per distacco la miglior difesa della fase a gruppi e risultando l’unica squadra a rimanere al di sotto della barriera dei 400 punti. Tradotto: per mettere giù la palla contro le russe è necessario chiudere il punto due, tre e anche quattro volte. Per Conegliano ovviamente potrebbe rappresentare un problema, anche perchè nel corso della stagione le venete hanno avuto qualche problema di concentrazione: di fatto il primo posto nel girone è evaporato a causa del clamoroso approccio nella partita di Villorba contro il Fenerbahçe, con due set persi che alla fine hanno fatto tutta la differenza del mondo nei confronti di Novara.

Si prospetta in ogni caso una grande sfida: per Conegliano, che ha acquisito il titolo sportivo da Parma e dunque si è ritrovata subito in Serie A1, ci sono stati passi da gigante con la conquista di scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana e lo scorso anno è arrivata la prima storica finale europea, in una Champions League amaramente conclusa con lo 0-3 contro VakifBank; adesso si va a caccia del bersaglio grosso, ma questa stagione potrebbe vedere tutti gli obiettivi lasciati per strada all’ultimo, viste le finali perse in Coppa Italia e Supercoppa (sempre contro Novara). Resta ovviamente lo scudetto: Conegliano ha battuto Modena in gara-1 dei quarti e nel fine settimana giocherà il ritorno per provare a chiudere subito e volare in semifinale.

