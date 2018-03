Fano Reggiana/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Fano Reggiana: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Gli emiliani vogliono consolidare il secondo posto contro l'ultima della classe

21 marzo 2018 Fabio Belli

Reggiana, trasferta a Fano (foto LaPresse)

Fano-Reggiana, diretta dal signor De Santis di Lecce, mercoledì 21 marzo 2018 alle ore 20.30, sarà uno dei posticipi serali della trentunesima giornata del campionato di Serie C nel girone B, che si disputerà in turno infrasettimanale. Sofferta ma importantissima l'ultima vittoria per la Reggiana contro il Gubbio in campionato. I granata sono riusciti a resistere ai tentativi di rimonta degli umbri e a portare a casa il loro settimo risultato utile consecutivo. Una vittoria che garantisce ai granata il secondo posto in una classifica del girone B di Serie C ancora in via di definizione, considerando le tante partite ancora da recuperare.

La classifica vede però al momento la Reggiana occupare la seconda piazza a nove punti dal Padova primo ma con una partita disputata in meno, e a pari merito col Bassano che ha però giocato ben tre partite in più rispetto agli emiliani. Il Fano dopo la vittoria in casa del Renate ha invece compiuto un altro passo avanti importante, fermando in casa una Sambenedettese a sua volta alla rincorsa del secondo posto. I marchigiani restano però ancora attardati in classifica, ultimi della classe a due punti dal Santarcangelo penultimo. La prospettiva della salvezza, anche quella diretta, è ancora concreta e lo sarà soprattutto se il Fano riuscirà ad essere concreto come nelle ultime partite disputate.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per il match Fano Reggiana non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al portale elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet della partita anche acquistando la visione della sfida come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI FANO REGGIANA

Le probabili formazioni della sfida: il Fano padrone di casa schiererà il senegalese Thiam a difesa della porta e una difesa a tre con l'uruguaiano Cristian Sosa, Magli e Gattari schierati dal primo minuto. Dall'altra parte, per vie centrali a centrocampo il ghanese Mawuli giocherà al fianco di Schiavini e Lazzari, con Pellegrini che sarà l'esterno laterale di destra e Fautario che sarà l'esterno laterale di sinistra. In attacco, confermato il tandem Fioretti-Germinale. Risponderà la Reggiana con l'estremo difensore Facchin alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra rispettivamente con Ghiringhelli, Spanò, Crocchianti e Panizzi. Terzetto titolare di centrocampo con il francese Genevier in cabina di regia affiancato da Bovo e lo spagnolo Riverola. In attacco nel tridente offensivo confermato Cianci, autore di una doppietta decisiva nella sfida interna contro il Gubbio, al fianco di Cattaneo e Carlimi.

TATTICA E PRECEDENTI

Il confronto tattico tra le due squadre vedrà opposti il 3-5-2 del Fano e il 4-3-3 della Reggiana. Nel match d'andata di questa stagione la Reggiana ha avuto la meglio sul Fano di misura al Mapei Stadium, imponendosi nelle battute finali del match grazie a una rete messa a segno da Lombardo. L'ultimo match disputato sul campo del Fano tra le due squadre è quello del 25 febbraio 2017, due a zero per i granata il risultato finale con reti messe a segno da Guidone nel primo tempo e da Bovo nella ripresa.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita indicano la vittoria della formazione di casa proposta a una quota di 3.40 da Snai, che propone anche a 3.05 la quota relativa al pareggio e Eurobet offre a una quota di 2.30 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Eurobet offre over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a una quota di 2.55 e a una quota di 1.57.

