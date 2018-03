GENTILE “DI BIAGIO HA FALLITO”/ “Ha perso con l’Under 21, la Nazionale non la merita”

Gentile... poco Gentile con Di Biagio. Feroci critiche al Ct della Nazionale: "Tutti i tecnici Federali hanno ottenuto risultati prima del salto, con Di Biagio non è stato così"

21 marzo 2018 Fabio Belli

Per Di Biagio feroci critiche da Claudio Gentile (foto LaPresse)

Claudio Gentile è stato l’ultimo ct a conquistare il titolo di campione d’Europa alla guida dell’Italia Under 21, e pur essendo attualmente rimasto fuori dal giro del calcio italiano che conta, in un’intervista rilasciata a Radio 24 ha avuto parole di fuoco nei confronti di Gigi Di Biagio, che dall’Under 21 è stato chiamato a guidare la Nazionale maggiore nelle prossime amichevoli, in attesa di capire quale sarà la scelta del nuovo Ct, che dovrebbe avvenire nel prossimo giugno. Il fatto che Di Biagio possa essere Commissario Tecnico ad interim non ammorbidisce però il giudizio di Gentile, che lo si è dimostrato di nome ma... non certo di fatto nei confronti di Di Biagio. “Che ha fallito,” ha spiegato Gentile, “con l'Under 21 in cui ha avuto 6 giocatori della Nazionale A e dopo aver detto che era la più forte degli ultimi 20 anni. In definitiva non mi sembra meritevole di ciò che sta ottenendo.”

"BUFFON? MEGLIO PUNTARE SU UN GIOVANE"

Gentile nell’intervista a Radio Sportiva ha rincarato la dose: “I tecnici federali arrivati alla posizione di Ct sono passati da risultati positivi in Under 21 che Di Biagio non ha ottenuto. In questo caso non mi sembra ci siano le qualità dei suoi predecessori, ma come traghettatore può anche avere una sua funzione“. E anche sul mancato rinnovamento legato alle convocazioni di Di Biagio, Gentile sembra avere le idee chiare: "Evidentemente non ci sono giocatori che meritano quella maglia se bisogna fare affidamento su quelli che hanno mancato la qualificazione, e questo non è positivo.” E se Gentile non ha dubbi nel considerare Cutrone una potenziale promessa dell’Italia del futuro, non risparmia da una riflessione neanche il totem Gigi Buffon: “Penso che Gigi abbia segnato un'epoca ma se dobbiamo preparare e rifondare una Nazionale forse si dovrebbe puntare con convinzione sui giovani perché altrimenti non faranno mai esperienza: forse sarebbe meglio scommettere su un giocatore in prospettiva.”

© Riproduzione Riservata.