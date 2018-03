Galatasaray Novara/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Champions League volley donne)

Diretta Galatasaray Novara, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di Champions League volley donne. Andata del Playoff 6, la Igor cerca il pass per la Final Four

21 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Galatasaray Novara, volley Champions League (da facebook.com/IgorGorgonzolaNovaraVolley)

Galatasaray Novara si gioca alle ore 17:00 italiane di mercoledì 21 marzo: al Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul saranno invece le 19:00 quando le due squadre scenderanno in campo per l’andata del Playoff 6 di Champions League 2017-2018 di volley femminile. A differenza di quanto accade con gli uomini, qui dopo la fase a gironi c’è un turno unico di playoff per accedere alla Final Four; identica invece la formula per quanto riguarda il sorteggio di una squadra che, organizzatrice della fase finale, salta questo doppio incontro. Si tratta del CSM Volei Alba Blaj; le altre squadre invece sono impegnate in queste due partite che si risolveranno con la differenza set, dunque a parità di vittorie conterà il numero di parziali vinti e, dovesse esserci equilibrio anche qui, con un golden set secco che determinerà chi volerà alle Final Four. I favori del pronostico vanno alla Igor Gorgonzola, ma Novara non deve commettere l’errore di sottovalutare una squadra che ha comunque chiuso la prima fase con quattro vittorie e due sconfitte.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Galatasaray Novara viene trasmessa in diretta tv su Fox Sports, e dunque la Champions League di volley femminile è un appuntamento riservato in esclusiva agli abbonati alla televisione satellitare, che potranno gustarsi questa partita del Burhan Felek Voleybol Salonu accedendo al canale 204 del decoder. In assenza di un televisore sarà possibile attivare l’applicazione Sky Go, grazie alla quale assistere alla programmazione in diretta streaming video. Ciascun abbonato potrà collegare fino ad un massimo di due dispositivi mobili (PC, tablet o smartphone); infine diamo anche notizia del sito ufficiale della federazione europea di pallavolo (www.cev.lu), sul quale troverete le informazioni utili sulla Champions League e sulle squadre ancora in corsa per un posto alle Final Four di Bucarest.

IL CONTESTO

Novara arriva al Playoff 6 avendo vinto il suo girone: lo ha fatto con 5 successi e una sola sconfitta, sul campo di Conegliano cui però ha restituito la pariglia nella gara di ritorno - l’ultima del girone - andando anche in testa per un punto visto che la Imoco Volley ha avuto bisogno del tie break per superare il Fenerbahçe (rimontando da 0-2 in casa). La Igor Gorgonzola, vincitrice dell’ultima Coppa Italia, sta anche difendendo lo scudetto dello scorso anno e, in questo senso, domenica sarà impegnata a Firenze nel tentativo di chiudere subito la serie dei quarti di finale dopo aver vinto in Piemonte; in Italia la squadra di Massimo Barbolini vuole arrivare ad aprire un ciclo vincente e dominante, ma è soprattutto che in Europa si vuole arrivare a mettere qualche trofeo in bacheca. Per ora c’è solo la Cev Cup del 2003: è passato troppo tempo e due anni fa in Champions League è arrivata la delusione di un’eliminazione alla fase a gironi.

Oggi però Novara sembra pronta e lo ha dimostrato nelle partite precedenti; potrebbe non esserlo un Galatasaray che ha dominato in Turchia negli anni Sessanta, vincendo la bellezza di cinque campionati consecutivi ma poi vivendo un sensibile calo, tanto da non essere più riuscito a centrare trionfi. In questa squadra in passato c’è stata una forte componente azzurra, perchè Massimo Barbolini ha allenato qui per tre stagioni e ha avuto alle sue dipendenze Eleonora Lo Bianco - due stagioni - e Caterina Bosetti nel 2014-2015. Il compito di Novara questa sera è chiaro: deve innanzitutto vincere e provare a farlo senza lasciare set per strada, così da rendere decisamente più agevole la sfida di ritorno quando potrà anche contare sul pubblico di casa per qualificarsi alla tanto agognata Final Four.

© Riproduzione Riservata.