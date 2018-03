Genoa Spezia/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live (Viareggio Cup 2018

Diretta Genoa-Spezia: info streaming video e tv. Attesissimo derby ligure valido per gli ottavi di finale della Viareggio cup 2018: grifoni favoriti sulla carta?.

21 marzo 2018 Michela Colombo

Diretta Genoa Spezia (LaPresse - foto di repertorio)

Genoa-Spezia, è la partita in programma oggi 21 marzo 2018 all’Intels Training center Federghini, a La Spezia: fischio d’inizio atteso per le ore 17.00. Sarà un fantastico derby ligure ad entusiasmare il pubblico oggi, valido per gli ottavi di finale della Viareggio cup 2018: la coppa torna quindi protagonista dopo qualche giorno di riposo in calendario al termine della fase preliminare. La settantesima edizione della Coppa Carnevale entra quindi finalmente nel vivo della sua fase finale: in palio oggi un pesantissimo posto per i prossimi quarti, che secondo il calendario avranno inizio già venerdi 23 marzo. Prima di guardare al traguardo però tocca superare questi primario step e il pronostico risulta davvero aperto. Sulla carta la compagine dei grifoni potrebbe avere qualche chance in più visto anche l’ottimo stato di forma registrato anche alla vigilia della Viareggio Cup: la gara unica però, con tale formula, potrebbe regalare non poche sorprese.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Genoa e Spezia, attesa oggi alle ore 17.00 sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento quindi al canale Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Da ricordare poi le opportunità offerte dal portale raiplay.it, dove sarà possibile assistere al match in diretta streaming video gratuita.

LE PROBABILI FORMAZIONI

In vista del derby ligure appare assai probabile che il tecnico del Genoa Sabatini voglia riporre il 4-3-3. che ha dato grandi soddisfazioni poco giorni fa contro la Spal: i giorni di riposo vissuti son stati senza dubbio davvero ristoratori per i grifoni. Ecco quindi che oggi tra i pali vedremo ancora Bulgarelli, con Palmese e Seno in coppia centrale: toccherà al suo Odasso e Tazzer occupare le corsie più esterne. Qualche ballottaggio è atteso pure a centrocampo: Bruzzo rischia la maglia da titolare con Piccardo, mentre Pedersen e Zola entrano in dubbio rispettivamente con Zanoli e Zvekanov. Per l’attacco dovrebbe rimanere confermato Romarione prima punta, con Trabacca e Zito a completamento del reparto.

Per quanto riguarda la probabile formazione dello Spezia, il tecnico Corallo potrebbe riproporre il 4-4-1-1, accantonato l’albero di natale che non ha dato risposte soddisfacenti contro il Sassuolo nella fase a gironi. Vedremo quindi Dersjardins tra i pali con di fronte il quartetto difensivo con Giuliani, Corbo, Marinari e Castagnaro. Qualche dubbio in più in mediana dove al centro il duo Lepri-Cerchi potrebbe entrare in ballottaggio con Dell’Amico e Benedetti: sulle fasce si va verso la riconferma di Awua e Figoli. in avanti paiono favoriti per la maglia da titolare Mulattieri e Capelli, ma dalla panchina sia Suleiman che Milani, scalpitano.

