Giro di Catalogna 2018/ 3^ tappa streaming video e diretta tv: percorso, orario e vincitore

21 marzo 2018 Michela Colombo

Diretta Giro di Catalogna - LaPresse

Il Giro di Catalogna 2018 torna protagonista anche oggi mercoledi 21 marzo 2018 con la terza tappa che vedrà i corridori impegnati in un duro percorso che li porterà dalla partenza di Sant Cugat Del Galles a Vallter 2000. Questa sarà la prima frazione davvero impegnativa per tutti i partecipanti, anticipo importante poi della tappa regina di domani che porterà tutti i protagonisti a La Molina: saranno infatti ben numerosi i Gran Premi della montagna previsti e non dobbiamo dimenticare pure l’arrivo in salita di categoria speciale. Prima però di esaminare nel dettaglio le asperità del percorso di questa 3^ tappa del Giro di Catalogna ricordiamo gli orari della giornata: la firma dei partecipanti è attesa alle ore 10.25 ma il via della frazione è previsto solo per le ore 11.35: l’arrivo del vincitore della tappa è atteso, almeno in teoria, per le ore 17.00.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA TAPPA

Segnaliamo che il Giro di Catalogna 2018 e quindi anche la 3^ tappa da Sant Cugat del Valles a Vallter 2000 sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport, il canale tematico che è disponibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. L’appuntamento per la frazione oggi sarà a partire dalle ore 15.45, per chi non potesse mettersi davanti a un televisore questo pomeriggio ricordiamo anche la possibilità della diretta streaming video riservata ai rispettivi abbonati tramite Eurosport Player, Sky Go e Premium Play.

IL PERCORSO

Come abbiamo prima accennato il percorso della terza tappa del Giro di Catalogna 2018 è ben complesso e senza dubbio metterà alla prova sia big come i probabili outsider attesi al traguardo finale. Saranno infatti ben 4 i Gpm previsti e due gli sprint intermedi attesi su un tracciato lungo ben 199,200 km. A impegnare i corridori subito dopo il via ecco infatti il primo saliscendi al 20 km del Caldes de Montbui, ma si dovrà attendere il cinquantesimo chilometro per il primo traguardo volante di Centelles. Si attende un’altra cinquantina di km e la corsa arriverà al Gpm di Prima categoria di Coll de Bracons (1140 m) e a cui farà subito seguito il secondo sprint intermedio di Sant Esteve d’en Bas. Sarà però dopo il 140 km il secondo Gran premio della montagna, sempre di prima categoria, ovvero il Port D’Oix: venti chilometri dopo ecco il Gpm di Port de Rocabruna, ultimo tratto impegnativo prima della salita finale (sempre di prima categoria) . L’ascesa al Vallter 2000 sarà poi da spezzare le gambe: la corsa infatti terminerà con un arrivo in salita posto a 2000 metri di altitudine e i corridori dovranno superare un dislivello altimetrico di almeno mille metri (pendenza dal 6,5 al 13%).

