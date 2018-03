Gubbio Renate/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Gubbio-Renate: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma mercoledì 21 marzo 2018.

Gubbio Renate, che sarà diretta dal signor Longo di Paola, si gioca mercoledì 21 marzo alle ore 16.30 e sarà una sfida relativa alla trentunesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone B. Gubbio e Renate arrivano alla disputa del turno infrasettimanale dopo due sconfitte. Gli umbri hanno disputato una partita molto accesa sul campo della forte Reggiana, recuperando nel primo tempo con Marchi l'iniziale vantaggio granata siglato da Cianci. Nella ripresa gli emiliani hanno preso il largo con i gol di Cianci e di Cattaneo, e Burzigotti è riuscito ad accorciare le distanze per il Gubbio solo nel recupero. Dall'altra parte il Renate, dopo il primo punto di questo 2018 conquistato sul campo del Sudtirol, è caduto di nuovo in casa contro il Bassano.

Nerazzurri in vantaggio con Palma, poi nel finale dei due tempi i vicentini hanno colpito due volte, pareggiando prima dell'intervallo con Karkalis e poi piazzando il colpo da tre punti con Fabbro a due minuti dal novantesimo. Il Renate resta decimo, al confine della zona play off ma non si ferma una crisi che ha visto i brianzoli crollare dal secondo posto occupato fino a poche settimane fa. Dall'altra parte, il Gubbio si ritrova terzultimo a quattro lunghezze dal Teramo quintultimo, con l'obiettivo della salvezza diretta che sembra di nuovo in salita per la formazione rossoblu.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per il match Gubbio Renate, girone B del campionato di Serie C, non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al portale elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet della partita anche acquistando la visione della sfida come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO RENATE

Allo stadio Barbetti di Gubbio scenderanno in campo le seguenti probabil formazioni: i padroni di casa umbri schiereranno Volpe tra i pali alle spalle di una difesa a quattro con Paolelli esterno laterale di destra e Lo Porto esterno laterale di sinistra, mentre Piccinni e Dierna saranno i due centrali della retroguardia. A centrocampo, linea a quattro con i laterali di destra e di sinistra che saranno rispettivamente Cazzola e Malaccari, mentre Sampietro e Ricci si muoveranno come centrali sulla mediana. In attacco, Casiraghi si muoverà da trequartista alle spalle di Marchi, unica punta di ruolo. Risponderà il Renate con Di Gregorio a difesa della porta, Anghileri impiegato in posizione di terzino destro e Vannucci impiegato in posizione di terzino destro, mentre al centro della difesa saranno schierati Mattioli e Malgrati. De Micheli, Pavan e Palma giocheranno come titolari a centrocampo, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Finocchio, Gomez e Lunetta. I moduli tattici delle due squadre saranno il 4-4-1-1 scelto dal Gubbio ed il 4-3-3 del Renate. L'unico incrocio dei tempi recenti è quello del 5 novembre 2017, nel match d'andata di questo campionato che ha visto il Renate imporsi con il punteggio di due a uno. Brianzoli a segno con Simonetti e Gomez, gli umbri hanno accorciato le distanze nel secondo tempo con Ciccone, senza riuscire però a riequilibrare la situazione.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita indicano la vittoria della formazione di casa proposta a una quota di 2.55 da Snai, mentre Eurobet propone a 2.90 la quota relativa al pareggio e alla stessa quota l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Eurobet offre over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a una quota di 2.40 e a una quota di 1.50.

