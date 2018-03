Italia Grecia Under 19/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Italia Grecia Under 19: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live della partita. Prima giornata della Fase Elite per le qualificazioni agli Europei

21 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Italia Grecia Under 19, Fase Elite Europei (Foto LaPresse)

Italia Grecia Under 19, che sarà diretta dall’arbitro inglese Paul Tierney, si gioca alle ore 15:30 di mercoledì 21 marzo: siamo a Lignano Sabbiadoro, e la partita è valida per la prima giornata della Fase Elite agli Europei 2018 di categoria. Siamo nell’ultimo step delle qualificazioni: la nostra Nazionale è inserita in un girone che comprende anche Repubblica Ceca e Polonia e, esattamente come era successo con l’Under 17, il gruppo è ospitato da una sola nazione che in questo caso è la nostra. La strada però non è affatto semplice: i gironi sono 7 e si qualifica solo la prima, con la Finlandia che in quanto Paese organizzatore è già sicura del pass.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire Italia Grecia Under 19 in diretta tv, e non sarà disponibile nemmeno assistere a una diretta streaming video per la partita di Lignano Sabbiadoro; come sempre, quando gioca la Nazionale, il profilo da consultare per le informazioni utili sulla sfida è quello Twitter della nostra Federazione, all’indirizzo @Vivo_Azzurro. Notizie interessanti sulla nostra Under 19 arriveranno comunque anche dal sito ufficiale, all’indirizzo www.figc.it. Inoltre, per chi volesse, il giorno seguente (dunque giovedì) la partita sarà trasmessa in differita (alle ore 16:00) su Rai Sport e Rai Sport +.

IL CONTESTO

L’Italia e la Grecia arrivano dal primo girone disputato lo scorso autunno: gli Azzurrini di Paolo Nicolato hanno dominato vincendo le tre partite, che si sono disputate in Svezia. Un 4-0 alla Moldavia, poi il 2-1 all’Estonia e infine il 3-2 ai padroni di casa scandinavi. Andrea Pinamonti, sempre a segno, ha chiuso con 3 gol mentre due a testa li hanno realizzati Nicolò Zaniolo e Matteo Gabbia. La nostra Nazionale arriva dunque in grande fiducia a questo appuntamento; la Grecia, che ha ospitato il gruppo 10, è stata favorita anche dal fatto di trovarsi di fronte Gibilterra (battuta 5-0), all’esordio ha perso contro la Romania per poi battere la Russia sul filo di lana e in rimonta, grazie a un calcio di rigore e una rete a 13 minuti dal 90’. Fosse finita 1-1, gli ellenici sarebbero stati eliminati per differenza reti; così invece si sono qualificati, ma non partono certo con i crismi dei favoriti.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GRECIA UNDER 19

Rispetto alla prima fase, Paolo Nicolato ha cambiato qualcosa nell’elenco dei suoi convocati (che sono 20); in porta ci sarà sempre Plizzari, in difesa invece non vedremo Edoardo Bianchi il cui posto dovrebbe essere preso da uno tra Bettella e Buongiorno. Invariato il resto dello schieramento arretrato: Candela e Bellanova sugli esterni con Bastoni a comandare il reparto. A centrocampo manca Danzi: il più accreditato per prenderne il posto sulla mezzala rimane Marcucci, ma c’è anche la possibilità che uno tra Melegoni (sulla carta il trequartista titolare) e Zaniolo arretri la sua posizione andando ad agire al fianco di Gabbia che, come sempre, occuperà la posizione di perno centrale e regista. Mallamo sarà l’altro interno; davanti la certezza è Pinamonti, al suo fianco solitamente gioca Capone ma il buon periodo di Enrico Brignola, a segno anche domenica con la maglia del Benevento, potrebbe far propendere Nicolato per un cambio. Sia come sia, questa è la formazione tipo; nel corso delle tre partite il CT potrebbe e dovrebbe cambiare le carte in tavola.

© Riproduzione Riservata.