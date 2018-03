Juve Stabia Matera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Juve Stabia-Matera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma mercoledì 21 marzo 2018.

21 marzo 2018

Diretta Juve Stabia-Matera

Juve Stabia-Matera sarà diretta dal signor Pashuku di Albano Laziale; si gioca mercoledì 21 marzo alle ore 18.30 e sarà una sfida relativa alla trentunesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone C, che si disputerà in turno infrasettimanale. Per la Juve Stabia prosegue una risalita in classifica lenta ma costante, con le Vespe che sono uscite indenni anche dal difficile scontro diretto di Rende, uno a uno contro una squadra ambiziosa e che al momento divide il quinto posto in classifica proprio con la formazione di Castellammare di Stabia. Dall'altra parte c'è un Matera che precede il gruppetto delle quinte proprio di una lunghezza, a riposo nell'ultimo weekend di campionato ma capace di ottenere un ottimo pareggio a Lecce, zero a zero nell'ultima sfida di campionato disputate.

La sfida allo stadio Menti sarà senza ombra di dubbio una delle più interessanti di questo turno infrasettimanale, visto che si affrontano due squadre che, pur non riuscendo a disputare un campionato all'altezza di quello delle battistrada, hanno trovato una continuità invidiabile in questo girone di ritorno, superiore anche a quella di Trapani e Catania che pure più avanti si stanno contendendo il secondo posto in classifica nel girone C di Serie C. Il pari di Lecce ha interrotto una serie di tre vittorie consecutive per il Matera, esattamente la stessa cosa per la Juve Stabia dopo la “X” a Rende.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per il match non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento ma ci sarà la differita sul canale 57 del digitale terrestre di RaiSport (numero 557 in HD), ma gli abbonati al portale elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet della partita anche acquistando la visione della sfida come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA MATERA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Menti di Castellammare di Stabia: la Juve Stabia padrona di casa giocherà con Branduani in porta, Nava schierato in posizione di terzino destro e Crialese schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Bachini e Allievi saranno i due centrali della retroguardia. Il camerunese Matute al centro della mediana sarà affiancato dal brasiliano Vicente Leonardo e da Mastalli, mentre l'altro brasiliano Strefezza completerà il tridente offensivo al fianco di Simeri e Canotto. Risponderà il Matera con Tonti in porta, il brasiliano Angelo sull'out difensivo di destra e Sernicola sull'out difensivo di sinistra, mentre Di Sabatino e Di Franco saranno la coppia di centrali della retroguardia. Casoli e Urso saranno i playmaker arretrati di cemtrocampo, mentre Strambelli, Tiscione e Di Livio giocheranno avanzati, di supporto all'unica punta di ruolo, ovvero il croato Dugandzic.

TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, i moduli a confronto saranno il 4-3-3 della Juve Stabia ed il 4-2-3-1 del Matera. Nel match d'andata di questo campionato, pari per uno a uno in Lucania con gol del vantaggio delle Vespe messo a segno da Viola e pari di Scognamillo al novantaduesimo minuto. L'ultimo precedente tra le due squadre disputato a Castellammare di Stabia è quello del 9 aprile 2017, due a uno per il Matera con un autogol di Livero e un gol di Carretta nel recupero, che ha ribaltato l'iniziale vantaggio dei campani messo a segno da Marotta.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita indicano la vittoria della formazione di casa proposta a una quota di 2.30 da Betstars, mentre Eurobet propone a 3.00 la quota relativa al pareggio e offre a una quota di 3.20 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Betclic offre over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a una quota di 2.20 e a una quota di 1.60.

