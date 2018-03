Juventus, Higuain/ "Stavo per smettere, ora voglio il Mondiale. Dybala? Un crack"

Juventus, Higuain: il Pipita ha parlato del momento di straordinaria forma svelando anche che in passato aveva pensato di smettere. Intanto si prepara per affrontare l'Italia di Di Biagio.

21 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Juventus, Higuain - La Presse

Dal ritiro dell'Argentina in attesa della sfida contro l'Italia ha parlato Gonzalo Higuain. Il Pipita ha parlato del suo momento come riportato dalla versione online de La Gazzetta dello Sport: "Sono ai massimi livelli da dodici anni, giocare nei grandi club richiede però un grande sforzo fisico e anche mentale. Sono felice di quello che ho fatto. Grazie alla mia famiglia ho sviluppato un carattere forte. Ora diventerà papà e questa è una grande gioia". Gonzalo Higuain però non nasconde di aver passato anche brutti momenti: "Volevo smettere. Ho passato un pessimo periodo quando mia madre ha avuto un problema. Volevo solo vederla e stare con lei, ma mi ha chiesto di non farlo. Vedermi giocare le regala il sorriso". Parole speciali sul Mondiale e anche su Paulo Dybala: "Sono pronto ad aiutare l'Argentina, ho parlato con Sampaoli. Dybala? E' un amico e cerco di aiutarlo sempre. Ha molto da dare, ma se non sarà forte di testa le critiche potrebbero rovinarlo. Se avrà la mentalità giusta sarà un grande campione".

LA STAGIONE DEL PIPITA

Gonzalo Higuain iniziava la seconda stagione alla Juventus con le polemiche inspiegabili di non essere decisivo, soprattutto nelle Coppe, nonostante i tantissimi gol in carriera. Eppure quella doppietta nella semifinale di Champions League a Monaco contro la squadra di Leandro Jardim poteva cambiare tutto, se non ci fosse stata la terribile notte di Cardiff. Il Pipita però è un calciatore che lavora giorno dopo giorno per migliorarsi e ha risposto alle critiche dei pochi a suon di gol e di prestazioni eccezionali. In campionato sono arrivati 15 gol, ma la differenza Higuain l'ha fatta soprattutto in Champions League stavolta. I tre gol segnati in due partite contro il Tottenham, più l'assist strepitoso a Paulo Dybala, hanno permesso non solo alla Juventus di passare il turno ma hanno anche ridato grande voglia a un ambiente che solo nella notte di Wembley ha superato del tutto il 4-1 incassato col Real Madrid nella finale dello scorso anno.

