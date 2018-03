Juventus-Serie D/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live (Viareggio cup)

Diretta Juventus Rappresentativa Serie D: info streaming video e tv. Sfida aperta per gli ottavi di finale della Viareggio cup 2018: bianconeri con una marcia in più?.

21 marzo 2018 Michela Colombo

Diretta Juventus Rappresentativa Serie D (LaPresse)

Juventus-Rappresentativa Serie D, è la partita in programma oggi 21 marzo 2018 allo Stadio Bresciani di Viareggio: fischio d’inizio atteso per le ore 15.00 nella partita valida per gli ottavi di finale. La Viareggio Cup 2018 esordisce oggi con il tabellone finale della sua 70^ edizione: ecco quindi che oggi la Vecchia Signora e la rappresentativa della quarta serie italiana si giocheranno un posto ai quarti di finale. La formula è quella della gara unica a eliminazione diretta: al termine dei 90 minuti, in caso di parità si andrà ai supplementari e infine ai calci di rigore. Si tratta quindi di uno scontro a viso aperto e dove forse la formazione di Dal Canto potrebbe oggi avere un’arma in più, data anche la sua lunga esperienza in sfide di questo genere, sia nazionali che internazionali.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Juventus e la rappresentativa di Serie D, attesa oggi alle ore 15.00 sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento quindi al canale Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Da ricordare poi le opportunità offerte dal portale raiplay.it, dove sarà possibile assistere al match in diretta streaming video gratuita.

LE PROBABILI FORMAZIONI

In vista delle partita contro la Serie D, mach fondamentale per dare seguito alle belle cose viste dalla Vecchia Signora in questa edizione della Viareggio Cup, appare abbastanza facile che il tecnico Del Canto voglia confermare gran parte dell’11 che ha messo a segno un successo fondamentale con il Benevento. La posta in palio oggi è alta e molti giocatori si sono ormai ben riposati approfittando della sosta. Ecco quindi che secondo il 4-3-3 nella probabile formazione della Juventus spicca il nome di Busti tra i pali, con di fronte il duo centrale Della Carri-Capellini: toccherà a Anzolin e Kameraj occuparsi delle corsie più esterne. In avanti vedremo Morrone in cabina di regia con Nicolussi e Fernades a supporto: Petrelli potrebbe fare di nuovo da prima punta con Moraschioli e Montaperto a completare l’attacco ma qui i ballottaggi dell’ultimo minuto non sono impossibili.

Sarà invece sicuramente il 4-2-3-1 il modulo di riferimento per la Rappresentativa di Serie D guidata da Augusto Gentilini, che farò conto ovviamente sui titoli di riferimento. Vedremo quindi tra i pali Vitali con Dumancic e Cosentino in coppia centrale in difesa: reparto completato da Cardamone e Omohonria. Dada e Marino sono attesi quindi in cerniera tra le due parti del campo. mentre Del Piccolo dovrebbe farsi vedere sulla trequarti. Ballottaggi aperti anche in attacco: in prima punta Svidercoschi rischia la maglia con Gassama, come pure D’Eramo va in dubbio con Comelli. Punto fermo dovrebbe rimanere Diarrassouba sulla corsia a destra.

