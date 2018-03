Miami Open 2018/ Info streaming video e diretta tv, orario delle partite (tennis, oggi 21 marzo)

Diretta Miami Open 2018: info streaming video e tv, orario delle partite. Inizia il torneo di tennis in Florida: insieme a Indian Wells, appena concluso, forma il cosiddetto Sunshine Double

21 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Miami Open 2018: esordio per Camila Giorgi (Foto LaPresse)

Il torneo di tennis Miami Open 2018 parte oggi: nella giornata di mercoledì 21 marzo, a partire dalle ore 16:00 italiane, avremo la prima rappresentante dell’Italia in Camila Giorgi, che però sarà in campo non prima delle 22:00 - sul campo numero 1 - e sfiderà la giovane croata Donna Vekic (classe ’96). Obiettivo: cancellare il pessimo Indian Wells, nel quale nessuno dei nostri giocatori ha vinto un singolo match nel tabellone principale. La giornata odierna però sarà caratterizzata anche da due sfide potenzialmente interessantissime: pronti via, la campionessa della California Naomi Osaka testa le sue possibilità di crescita contro Serena Williams, che essendo rimasta fuori per un anno non ha una testa di serie e dunque deve accettare di partire dal primo turno. In più Victoria Azarenka, anche lei ex numero 1 Wta e a lungo a margini del circuito, se la vedrà con l’astro nascente Catherine Bellis che tra poco più di due settimane compirà appena 19 anni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Gli appuntamenti in diretta tv con il Miami Open 2018 sono i soliti: il torneo maschile è in programma sulla televisione satellitare, precisamente su Sky Sport 2 e Sky Sport 3, e tutti gli abbonati potranno avvalersi della possibilità di seguire i match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Il torneo femminile invece è trasmesso dalla web-tv federale SuperTennis (canale 64 del televisore), e sarà visibile anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone visitando senza costi aggiuntivi il portale www.supertennis.tv. Ricordiamo anche le pagine ufficiali del torneo presenti sui social network: abbiamo in particolare facebook.com/MiamiOpenTennis e, su Twitter, @miamiopen.

IL TORNEO MASCHILE

Come sappiamo, trattandosi di un Master 1000, le teste di serie partono al secondo turno: c’è grande attesa nel verificare quello che Juan Martin Del Potro, campione a Indian Wells, e il numero 1 Roger Federer sapranno fare, ma dovremo aspettare rispettivamente venerdì e sabato per il loro esordio. Oggi il programma lo aprono Ryan Harrison e Joao Sousa sullo Stadium e, a seguire, avremo la sfida tra Pierre-Hugues Herbert e il giovane Taylor Fritz, che ha già fatto bene la scorsa settimana e ha un altro torneo casalingo per salire ulteriormente. La sessione serale sul campo centrale sarà inaugurata invece da un altro giovane americano, Jared Donaldson, che se la vedrà con il veterano Marcos Baghdatis, costretto al ritiro a Indian Wells prima di giocare il quarto di finale contro Milos Raonic. I favoriti sono sempre gli stessi; sarà ancora assente Rafa Nadal, tutti gli altri si accodano ai finalisti di domenica con la speranza di fare il colpo. Anche Fabio Fognini, direttamente al secondo turno e impegnato contro uno tra Nicola Kuhn e Damian King, dovrà cancellare la delusione di Indian Wells.

IL TORNEO FEMMINILE

Tra gli incontri del giorno spiccano i due di cui abbiamo già parlato; la Azarenka e la Bellis saranno in campo non prima delle ore 20:00 italiane. Serena Williams ha vinto questo torneo addirittura otto volte: due triplette (2002-2004 e 2013-2015) e la doppietta nel 2007 e nel 2008. La bielorussa ha invece i trionfi nel 2009, 2011 e 2016; Naomi Osaka, vincitrice a sorpresa di Indian Wells ma già da tempo considerata in ascesa, ha la possibilità di mettere a segno il Sunshine Double, vale a dire la vittoria dei due Premier Mandatory di marzo e aprile che si giocano consecutivamente. Fino a questo momento ci sono riuscite in tre, a conferma di quanto sia difficile: Steffi Graf - due volte - Kim Clijsters e la stessa Azarenka. La sola Giorgi è presente nel tabellone femminile: avremmo potuto avere Sara Errani, ma la bolognese ha clamorosamente perso nel primo turno delle qualificazioni contro Tereza Martincova, facendosi rimontare da 5-0 nel terzo set. Non un bel periodo per lei, che sui social network è stata anche oggetto delle critiche (anche feroci) da parte dei tifosi, che l’hanno accusata di aver combinato l’incontro.

© Riproduzione Riservata.