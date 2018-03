Milan, fallisce la società di Li/ Elliot presta altri 35 milioni di euro: club rossonero in vendita

Nuova puntata della telenovela con protagonista il Milan e il suo proprietario, il manager cinese Yonghong Li. Come sottolineato questa mattina dal Corriere della Sera, articolo a firma di Milena Gabanelli e Mario Gerevini, è fallita la Jia Ande, la società "cassaforte" facente parte proprio del gruppo di aziende con a capo il presidente rossonero. Ciò cosa significa? Che la credibilità del numero uno del Diavolo diventa sempre meno agli occhi in particolare del fondo Elliot, che ricordiamo, ha prestato 303 milioni di euro all’imprenditore cinese di cui sopra, per favorire l’acquisto della società di via Aldo Rossi. Stando alle indiscrezioni circolanti fra gli addetti ai lavori, sembra che a breve il Milan verrà messo in vendita, con la proprietà che diverrà proprio il fondo speculativo americano. Quest’ultimo è infatti pronto a prestare altri 35/40 milioni di euro a Yonghong Lì, di modo che lo stesso possa “respirare”.

NUOVI INVESTITORI IN ARRIVO

Una mossa che nasconde appunto la volontà di Elliot di controllare di fatto il Milan, che ha già fatto sapere all’amministratore delegato Marco Fassone di essere disposto ad appoggiare il club ad aprile, quando bisognerà presentarsi all’Uefa per il famoso settlement agreement. Insomma, Yonghong Li è ancora ufficialmente il proprietario del club meneghino, ma di fatto lo è Elliot. Come più volte sottolineato, però, il fondo a stelle e strisce non è intenzionato (a meno per ora), a divenire il numero uno del club a lungo termine, e di conseguenza si starebbe già muovendo in cerca di nuovi acquirenti. Ci sarebbero, stando a quanto scrive La Repubblica, alcuni investitori arabi molto interessati, ma non sono da escludere anche americani e russi. I misteri attorno alle finanze di Li avevano rallentato negli scorsi mesi eventuali nuovi investitori, ma con l’ingresso a piè pari di Elliot la situazione è decisamente cambiata.

