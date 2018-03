Mondiali pattinaggio 2018/ Milano, Carolina Kostner: info streaming video e diretta tv (oggi 21 marzo)

Diretta Mondiali pattinaggio 2018 a Milano con Carolina Kostner: info streaming video e tv. Nel primo giorno subito il programma corto femminile e delle coppie (oggi 21 marzo)

21 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Carolina Kostner (Foto LaPresse)

Oggi cominciano i Mondiali di pattinaggio artistico 2018 a Milano, o per la precisione al Mediolanum Forum di Assago, che fino a domenica sarà palcoscenico del grande spettacolo che riunisce ad appena un mese di distanza dalle Olimpiadi quasi tutte le stelle del pattinaggio di figura mondiale, salvo alcuni che dopo Pyeongchang si sono presi una pausa. In questa prima giornata si comincerà con il programma corto del singolo femminile, che comincerà già alle ore 10.45 e ci terrà compagnia fino alle ore 16.55, dal momento che saranno impegnate 37 atlete fra le quali naturalmente Carolina Kostner e pure l’altra azzurra Elisabetta Leccardi. Dalle ore 18.20 e fino alle 23.00 sarà invece il momento del programma corto della gara a coppie: per l’Italia saranno in gara Valentina Marchei-Ondrej Hotarek e Nicole Della Monica-Matteo Guarise, in totale saranno 28 le coppie presenti a Milano.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I MONDIALI DI PATTINAGGIO

Non ci sarà una vera e propria diretta tv della giornata dei Mondiali di pattinaggio 2018 a Milano, che d’altronde non assegna medaglie, ma ci saranno delle finestre durante la giornata, che saranno garantite alle ore 19.05 e 00.50 su Rai Sport + HD in chiaro per tutti, alle ore 20.00 su Eurosport 2 per gli abbonati alle piattaforme Sky o Mediaset Premium. Di conseguenza non ci sarà nemmeno una vera e propria diretta streaming video, ma saranno comunque visibili questi collegamenti in un caso tramite Rai Play per tutti, nell’altro con le applicazioni Sky Go, Premium Play ed Eurosport Player per i rispettivi abbonati.

MONDIALI DI PATTINAGGIO MILANO 2018: LA STAR CAROLINA KOSTNER

Carolina Kostner sarà giustamente la stella di questi Mondiali di pattinaggio 2018 in Italia. Milano è pronta ad applaudire questa campionessa, modello di incredibile longevità agonistica in uno sport come il pattinaggio di figura, che in particolare fra le donne fagocita le sue protagoniste a velocità impressionante, soprattutto in casa Russia dove il ricambio è fortissimo e a 20 anni si rischia di essere “vecchie”. Carolina Kostner invece il mese scorso ha compiuto 31 anni ed è ancora competitiva ad altissimo livello, come ha dimostrato con il quinto posto alle Olimpiadi di Pyeongchang 2018. Ai Mondiali sarà invece la quattordicesima partecipazione di Carolina Kostner, la prima risale addirittura al 2003 quando una giovanissima Carolina chiuse al decimo posto. Le presenze sul podio sono sei, con la perla naturalmente dell’oro a Nizza 2012 e poi due argenti a Göteborg 2008 e Londra 2013 e tre bronzi, a Mosca 2005, di nuovo a Mosca nel 2011 ed infine a Saitama 2014, un mese dopo il bronzo alle Olimpiadi di Sochi.

