Padova-Feralpisalò/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Padova-Feralpisalò: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma mercoledì 21 marzo 2018.

Padova-Feralpisalò, diretta dal signor Pasciuta di Agrigento, mercoledì 21 marzo 2018 alle ore 20.30, sarà uno dei posticipi serali della trentunesima giornata del campionato di Serie C nel girone B, che si disputerà in turno infrasettimanale. Padova fermo nel turno di riposto e ora pronto a dare di nuovo l'assalto a una Serie B diretta che sembra sempre più vicina, anche se alle spalle dei veneti c'è una Reggiana che, con una partita in meno disputata, potrebbe trovarsi virtualmente a sei punti di distanza dalla vetta. Quello contro la Feralpisalò sarà un match importante e un banco di prova difficile per i primi della classe, visto che la Feralpi (che a sua volta non è scesa in campo nel weekend) si è riappropriata del quinto posto solitario in classifica. Certo, sono sempre dodici le lunghezze che separano il Padova dai diretti avversari, ma è anche vero che ultimamente la marcia dei biancorossi non è stata brillante come quella che li ha portati ad andare in fuga in testa alla classifica.

Di fatto solo una vittoria nell'ultimo mese per un Padova che è riuscito a passare a Bassano, prima del turno di riposo. L'ultima partita casalinga dei biancoscudati ha fatto registrare il loro unico passo falso stagionale tra le mura amiche dello stadio Euganeo, il ko zero a due contro il Teramo in una partita influenzata dall'espulsione di Trevisan dopo appena mezz'ora. La Feralpisalò nelle quattro trasferte disputate nel 2018 ha invece solamente perso il match di Mestre, conquistando due vittorie ed un pareggio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per il match Padova Feralpisalò non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al portale elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet della partita anche acquistando la visione della sfida come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA FERALPISALO'

Allo stadio Euganeo di Padova scenderanno in campo queste probabili formazioni. I padroni di casa schiereranno Bindi tra i pali, Salviato schierato in posizione di terzino destro e Contessa schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Ravanelli e Cappelletti saranno i due difensori centrali. I tre di centrocampo saranno Serena, Pinzi e Belingheri, mentre Sarno si muoverà in posizione di trequartista, alle spalle di Guidone e Gliozzi. Risponderà la Feralpisalò con Caglioni a difesa della porta, mentre Marchi, Legati e Ranellucci saranno i difensori centrali. Vitofrancesco si muoverà sull'out di destra, mentre l'esterno laterale mancino sarà Parodi. A centrocampo spazio al brasiliano Emerson affiancato da Dettori, mentre Voltan, Guerra e Ferretti partiranno dal primo minuto nel tridente offensivo.

TATTICA E PRECEDENTI

I moduli a confronto saranno il 4-3-1-2 del Padova ed il 3-4-3 della Feralpisalò. All'andata pari ricco di gol tra le due formazioni, due a due con i padroni di casa in gol con Guerra e Ferretti, e Padova in gol con l'iniziale vantaggio di Belingheri e rete del pari di Capello, tutto nel corso della seconda frazione di gioco. Padova vincente nell'ultimo precedente casalingo datato 12 novembre 2016, biancoscudati a segno con Favalli e Alfageme, che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio siglato da Gerardi.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita indicano la vittoria della formazione di casa proposta a una quota di 1.95 da Eurobet, mentre Snai propone a 3.20 la quota relativa al pareggio e a una quota di 4.25 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Eurobet offre over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a una quota di 2.30 e a una quota di 1.55.

