Paganese Siracusa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Paganese-Siracusa: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma mercoledì 21 marzo 2018.

21 marzo 2018 Stefano Belli

Paganese Siracusa, partita che sarà diretta dal signor Bitonti di Bologna, va in scena mercoledì 21 marzo alle ore 14.30, ed è valida trentunesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone C, che si disputerà in turno infrasettimanale. Due pareggi esterni contro Virtus Francavilla e Monopoli e una vittoria interna contro il Rende. Non si può dire che la Paganese, con cinque punti conquistati nelle ultime tre partite di campionato, non stia credendo alla possibilità di conquistare una salvezza comunque difficile, con il campionato dei campani quest'anno lontano dagli standard che avevano portato per la prima volta, l'anno scorso, la formazione di Pagani a giocarsi gli spareggi per la Serie B.

A quota 28 punti, la Paganese vede la Reggina lontana solamente una lunghezza, ed ora c'è da giocarsi una chance importante contro un Siracusa che occupa ancora la quinta piazza in coabitazione di Juve Stabia e Rende, ma che è indubbiamente in rendimento nelle ultime settimane. Due sconfitte contro Catania e Casertana e poi un pareggio sul campo della Virtus Francavilla, anche se il quarto posto del Matera è ancora a tiro, a una sola lunghezza di distanza. Dunque questo scontro diretto servirà a comprendere quale delle due formazioni potrà rincorrere l'obiettivo di competenza, anche se il tasso tecnico del Siracusa resta indubbiamente superiore rispetto a quello della Paganese, almeno stando a quanto messo finora in mostra sul campo dalle due compagini.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per il match non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al portale elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet della partita anche acquistando la visione della sfida come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE SIRACUSA

Le probabili formazioni dell'incontro: Paganese schierata con Gomis tra i pali, Piana, Carini e Meroni schierati come titolari nella difesa a tre, mentre il camerunese Ngamba sarà l'esterno laterale di destra e Della Corte l'esterno laterale di sinistra. I centrali di centrocampo saranno Bensaja, Nacci e Tascone, mentre in attacco il duo offensivo sarà quello composto da Cernigoi e da Cuppone. Risponderà il Siracusa con Tomei a difesa della porta e una difesa a tre composta da Daffara, Turati e Bruno. A centrocampo, l'argentino Spinelli sarà affiancato per vie centrali da Mancino e Palermo, mentre la fascia destra sarà affidata a Parisi e la corsia laterale di sinistra a Liotti. In attacco duo Scardina-Catania confermato.

TATTICA E PRECEDENTI

Le due squadre si affronteranno con moduli speculari, 3-5-2 sia per i padroni di casa della Paganese, sia per gli ospiti siciliani. Il Siracusa ha perso in casa il match d'andata di questo campionato, Paganese vincente con un rocambolesco tre a due firmato da una doppietta di Scarpa e un gol di Cesaretti, con i padroni di casa che non sono riusciti a recuperare con i gol di Scardina e Magnani. Siracusa vincente nell'ultimo precedente in casa, due a zero il 23 aprile 2017 con doppietta di Catania.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita indicano la vittoria della formazione di casa proposta a una quota di 2.95 da Eurobet, mentre Betstars propone a 3.05 la quota relativa al pareggio e Betclic offre a una quota di 2.55 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Betclic offre over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a una quota di 2.15 e a una quota di 1.62.

