Pattinaggio, Kostner Mondiali di figura/ Primo posto dopo il corto: capolavoro di Carolina

Pattinaggio, Kostner Mondiali di figura: primo posto dopo il corto, capolavoro di Carolina. Record italiano con uno splendido 80.27 che la porta davanti ad Alina Zagitova.

21 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Pattinaggio, Kostner Mondiali di figura - La Presse

Carolina Kostner ha ottenuto un grande risultato ai Mondiali di figura, posizionandosi prima dopo gli short. La pattinatrice si è mossa con stile sulle note di "Ne me quitte pas" di Celine Dion. È riuscita a sorridere per tutto il tempo, trasmettendo grandissime emozioni al pubblico presente. Alla fine della prestazione la stessa Caroline Kostner ha sottolineato: "Grazie a tutti per il tifo. E' una sensazione stupenda. Pensare di pattinare in Italia davanti a tutte queste persone che quando avevo iniziato non avrei mai pensato di vedere". Carolina Kostner è sembrata visibilmente emozionata e con una grandissima voglia di fare ancora di più, superando ogni record possibile. La coreografia curata da Lori Nichol le ha regalato molte emozioni e restituito la fiducia che era venuta un po' meno dopo le Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018. Ora però si è voltata finalmente pagina, grazie alla prestazione e alla voglia di imporsi.

CAROLINA STREPITOSA!

Carolina Kostner è stata strepitosa al Forum di Assago dove ha meritato gli applausi del pubblico presente. L'atleta azzurra nei Mondiali di figura di Milano durante gli short ha raggiunto il primo posto di fronte alla campionessa olimpica Alina Zagitova conquistando un risultato davvero molto importante. Ha infatti raggiunto lo strepitoso record italiano di 80.27, che è anche il suo miglior personale superando per la prima volta nella sua carriera la barriera degli 80 punti. Terza dietro l'italiana e la Zagitova è arrivata Satoko Miyahara giapponese arrivata quarta a PyeongChang. Una rivincita per Carolina Kostner che alle Olimpiadi Invernali non era riuscita a fare altrettanto bene. Ora servirà fare altrettanto bene venerdì prossimo quando sarà il momento di partecipare al libero. Per questa gara si è qualificata anche l'atra italiana Elisabetta Leccardi che è piazzata in ventitreesima posizione con 51.13.

© Riproduzione Riservata.