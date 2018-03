Perugia Ankara/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Champions League, volley maschile)

Diretta Perugia Halkbank Ankara, streaming video e tv: orario e risultato live. Quasi una formalità per la Sir Colussi in Champions League dopo il 3-0 esterno nella sfida di andata

21 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Perugia Ankara, Champions League volley (da facebook.com/SirSafetyPG)

Perugia Halkbank Ankara si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 21 marzo: presso il PalaEvangelisti la Sir Colussi Sicoma affronta la partita di ritorno dei Playoff 12 in Champions League 2017-2018. La squadra di Lorenzo Bernardi è molto vicina a prendersi la qualificazione al prossimo turno, che è quello che porterà poi alla Final Four; tuttavia la partita di questa sera non andrà sottovalutata per non incappare in brutte sorprese. Quello che sappiamo è che Perugia non potrà essere eliminata “direttamente”: poichè in caso di parità conta il numero di set vinti, un 3-0 a favore di Ankara porterebbe soltanto al golden set, che sarebbe decisivo per il passaggio del turno. Significa anche che agli umbri basta vincere un set per archiviare la qualificazione: inevitabilmente allora continuare la corsa in Champions League è davvero alla portata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Perugia Ankara viene trasmessa in diretta tv su Fox Sports, e dunque la Champions League di volley maschile è un appuntamento riservato in esclusiva agli abbonati alla televisione satellitare, che potranno gustarsi questa partita del PalaEvangelisti accedendo al canale 204 del decoder. In assenza di un televisore sarà possibile attivare l’applicazione Sky Go, grazie alla quale assistere alla programmazione in diretta streaming video. Ciascun abbonato potrà collegare fino ad un massimo di due dispositivi mobili (PC, tablet o smartphone); infine diamo anche notizia del sito ufficiale della federazione europea di pallavolo (www.cev.lu), sul quale troverete le informazioni utili sulla Champions League e sulle squadre ancora in corsa per un posto alle Final Four di Kazan.

IL CONTESTO

Nella partita di andata Perugia ha dominato, ma ha rischiato di rendere il ritorno più complicato di quanto lo sia davvero: nel terzo set infatti la Sir Colussi ha dovuto rimontare, rimanendo dietro per tutto il parziale e poi non sfruttando le prime occasioni di chiudere la contesa, dovendo arrivare al 31-29 per poter finalmente festeggiare la vittoria in tre parziali. Il miglior giocatore è risultato essere Aleksandar Atanasijevic, come da copione: per il ventiseienne serbo sono arrivati 20 punti con 17 attacchi vincenti e 2 ace, se vogliamo stupisce il 20% con il quale Ivan Zaytsev ha chiuso in ricezione, miglior giocatore della partita in questo fondamentale e meglio anche del libero Massimo Colaci, come sempre una garanzia in difesa con il suo 17%. La verità è che Perugia è una squadra troppo esperta e piena di talento per pensare di venire eliminata dall’Halkbank Ankara; certamente i turchi vanno onorati e rispettati ma la differenza di potenziale è decisamente elevata. Vero è anche che in campionato gli umbri stanno incontrando più difficoltà del previsto, o meglio: dopo aver dominato la regular season con 70 punti (23 vittorie e 3 sconfitte), la banda di Bernardi è incappata nell’imprevista sconfitta del PalaDeAndré di Ravenna, perdendo il tie break per 15-12 contro la Bunge e dunque trovandosi costretta a giocare gara-3 - ovviamente in casa - la prossima domenica. Una partita di cui Perugia avrebbe fatto volentieri a meno, e che invece dovrà disputare riempiendo ancor più un calendario già fitto di impegni. Prima però questa partita di Champions League, per continuare a sognare quel titolo internazionale che sarebbe la ciliegina sulla torta di uno straordinario periodo.

