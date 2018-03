Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate, diretta gol live score gironi B, C (31^ giornata)

Risultati Serie C: classifiche aggiornate, diretta gol live score dei gironi B e C. Turno infrasettimanale in campionato: il Padova e il Lecce viaggiano verso la promozione diretta

Archiviate le partite del martedì, il campionato di Serie C 2017-2018 prosegue il programma della sua 31^ giornata in questo mercoledì 21 marzo: piatto ricco perchè sono coinvolti due gironi, per di più possiamo dire subito che tre partite (Fondi-Cosenza alle 14:30; Lecce-Andria e Reggina-Casertana alle ore 20:30) verrano disputate giovedì a chiusura del turno. Partiamo allora con il girone B: si giocano alle ore 16:30 Gubbio-Renate e Sudtirol-Teramo, alle ore 18:30 avremo Sambenedettese-Vicenza mentre alle ore 20:30 tante sfide con AlbinoLeffe-Fermana, Bassano-Mestre, Fano-Reggiana, Padova-Feralpisalò e Triestina-Pordenone. Per quanto riguarda il girone C, saremo già in campo alle ore 14:30 con Akragas-Trapani, Catanzaro-Virtus Francavilla, Paganese-Siracusa e Sicula Leonzio-Rende; alle ore 18:30 avremo Bisceglie-Catania e Juve Stabia-Matera.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C (GIRONI B, C)

IL GIRONE B

Torna in campo il Padova, che ha un vantaggio di 9 punti su Reggiana e Bassano: sostanzialmente la promozione diretta è una formalità, anche se gli emiliani hanno giocato una partita in meno e possono ancora farsi sotto (il Bassano invece ne ha addirittura due in più e rischia anche di perdere terza e quarta posizione). Se per il primo posto i conti sono chiusi o quasi, più sotto c’è una grande lotta per accaparrasi le piazze di prestigio in zona playoff: abbiamo infatti otto squadre racchiuse in cinque punti, anche se va detto che tra queste il già citato Bassano e il Pordenone (che chiude il gruppo) hanno disputato 26 partite mentre tutte le altre (a eccezione della Triestina) ne hanno 26. Bisogna tenere in conto anche questo ovviamente nel calcolare in che modo potrebbe essere formata la griglia; per la stessa ragione il Ravenna spera ancora di entrare nelle prime dieci, un po’ meno la Fermana che per di più oggi ha una trasferta difficile in Lombardia. In coda nessuno è davvero spacciato: nemmeno il Fano che, pur a -5 dal Teramo (che rappresenta la salvezza), ha due partite in meno rispetto agli abruzzesi.

IL GIRONE C

Lecce e Catania per la promozione diretta, il Trapani ci spera ancora; le tre big stanno dominando la stagione come del resto era nei piani, le altre devono accontentarsi di giocare i playoff. Cinque di loro (dal Matera quarto al Monopoli ottavo) sono quasi certe di farlo, il Cosenza dovrà impegnarsi per farlo mentre da sotto Virtus Francavilla e Sicula Leonzio potrebbero farcela. Situazione comunque ancora complessa: sono poche le squadre che devono ancora fermarsi per il turno di riposo. Anche in zona playoff la soluzione del mistero è lontana dalla soluzione: Andria e Fondi sono terzultima e penultima, ma rispetto alle avversarie dirette hanno giocato una partita in meno e dunque hanno tutte le possibilità di recuperare terreno. Rischiano tanto Catanzaro e Reggina mentre la Casertana sembra essere al sicuro dopo aver battuto il Fondi, l’unica spacciata è l’Akragas che, anche a causa della difficile situazione societaria (3 punti di penalizzazione) si trova a 15 lugnhezze dalla penultima e addirittura 18 dalla salvezza diretta, avendo ormai abbandonato ogni velleità di rimonta che sarebbe a questo punto miracolosa.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA GIRONE B

ore 16:30 Gubbio-Renate

ore 16:30 Sudtirol-Teramo

ore 18:30 Sambenedettese-Vicenza

ore 20:30 AlbinoLeffe-Fermana

ore 20:30 Bassano-Mestre

ore 20:30 Fano-Reggiana

ore 20:30 Padova-Feralpisalò

ore 20:30 Triestina-Pordenone





CLASSIFICA GIRONE B

Padova 52

Reggiana, Bassano 43

Sambenedettese 42

Feralpisalò 40

Sudtirol 39

Mestre, Triestina, Pordenone 37

Renate 34

AlbinoLeffe 33

Ravenna, Fermana 32

Vicenza 31

Teramo 28

Gubbio 27

Santarcangelo (-1) 25

Fano 23

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA GIRONE C

ore 14:30 Akragas-Trapani

ore 14:30 Catanzaro-Virtus Francavilla

ore 14:30 Paganese-Siracusa

ore 14:30 Sicula Leonzio-Rende

ore 18:30 Bisceglie-Catania

ore 18:30 Juve Stabia-Matera

CLASSIFICA GIRONE C

Lecce 63

Catania 56

Trapani 54

Matera (-1) 44

Juve Stabia, Siracusa, Rende 43

Monopoli 42

Cosenza 37

Bisceglie, Casertana 36

Virtus Francavilla, Sicula Leonzio 35

Catanzaro (-1) 31

Reggina 29

Paganese 28

Andria (-3) 27

Fondi 26

Akragas (-3) 11

