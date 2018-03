Risultati Viareggio Cup 2018/ Diretta live score degli ottavi di finale (oggi 21 marzo)

Risultati Viareggio Cup 2018: diretta live score delle partite in programma oggi 21 marzo, quali ottavi di finale della 70^ edizione della coppa dedicata alla categoria Primavera.

21 marzo 2018 Michela Colombo

La formazione dell'Empoli primavera (LaPresse)

Dopo qualche giorno di meritato riposo la Viareggio Cup 2018 torna in campo e lo fa da protagonista: oggi mercoledì 21 marzo infatti si accenderanno gli ottavi di finale. Comincia quindi ora la fase finale di questa appassionante 70^ edizione della Coppa dedicata alla categoria Primavera: in palio oggi quindi nei vari campi impegnati, un posto ai prossimi quarti. Il calendario quindi, come è facile immaginare è più che mai ricco oggi visto che tute le partite valide per gli ottavi di finale si giocheranno questo pomeriggio. Anche in questa fase però si mantiene, almeno dal punto di vista formale, la distinzione in due gruppi A e B e sono previste tre fasce orarie per il fischio d’inizio. Saranno quindi 5 le partite che avranno inizio alle ore 15.00, mentre due avranno inizio alle ore 17.00: solo uno il posticipo, con fischio d’inizio atteso per le ore 17.30. Andiamo quindi a vedere per bene le partite in programma per gli ottavi di finale della Viareggio Cup 2018.

IL PROGRAMMA DEGLI OTTAVI

Procedendo quindi in ordine cronologico seguendo quindi gli orari di inizio fissati alla vigilia di questa importante giornata, vediamo bene che il programma degli ottavi viene inaugurato da ben 5 incontri. Avranno inizio alle ore 15.00 infatti le partite per il girone B Cagliari-Sassuolo (ora al Martini, ma prima atteso al Masina), oltre che il tanto atteso derby toscano Empoli-Fiorentina. Stessa ora di inizio anche per la sfida tra la Juventus e la Rappresentativa della Serie D oltre che il match tra Torino e Rijeka. Per il gruppo A invece avrà inizio a quell’ora solo la partita tra Milan e Parma. Seguendo con il calendario vediamo che alle ore 17.00 avranno inizio le sfide tra Venezia e l’Fk Rigas e il derby ligure tra Genoa e Spezia: alle ore 17.30 verrà invece dato il via allo Stadio Pianigiani alla partita tra Inter e Pro Vercelli, ultimo incontro per gli ottavi di finale della Viareggio Cup 2018.

RISULTATI VIAREGGIO CUP E PARTITE

Gruppo A

Ore 15.00 Milan-Parma

Ore 17.00 Venezia Fk Rigas

Ore 17.00 Genoa-Spezia

Ore 17.30 Inter-Pro Vercelli

Gruppo B

Ore 15.00 Torino-Rijeka

Ore 15.00 Juventus-Rapp Serie D

Ore 15.00 Empoli-Fiorentina

Ore 15.00 Caglairi-Sassuolo

