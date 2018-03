Sambenedettese Vicenza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sambenedettese-Vicenza: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma mercoledì 21 marzo 2018.

21 marzo 2018 Fabio Belli

Diretta Sambenedettese-Vicenza, LaPresse

Sambenedettese Vicenza, partita che viene diretta dal signor Carella di Bari, è in programma mercoledì 21 marzo alle ore 18.30, sarà una sfida relativa alla trentunesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone B. La Sambenedettese in casa del Fano ha ottenuto il suo nono pareggio stagionale, un risultato che ha messo in luce vizi e virtù della formazione marchigiana, che continua a vantare la miglior difesa del girone B di Serie C, con venti gol siglati, alla pari del Bassano e con due reti incassate in meno rispetto alla capolista Padova. Contro il fanalino di coda della classifica la Samb però si aspettava qualcosa in più e soprattutto sperava di poter puntare a un salto di qualità che in questa stagione tarda decisamente ad arrivare.

Dall'altra parte il Vicenza sta lottando per non farsi risucchiare nei bassifondi della classifica. Ancora una sconfitta, sempre con il punteggio di zero a uno, per i berici in casa contro il Sudtirol venerdì scorso, dopo quelle subite contro Padova e Reggiana. Quella vicentina è stata una stagione piena di ostacoli, per i tanti problemi societari che spesso hanno distratto dalle vicende di campo. Nonostante questo, è nelle ultime tre partite che il Vicenza è rimasto quasi a secco di punti, solamente con un pari negli ultimi tre match. Servirà un acuto a una delle due squadre per continuare a sognare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per il match del girone B di Serie C tra Sambenedettese e Vicenza non sarà prevista una diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al portale elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet della partita anche acquistando la visione della sfida come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE VICENZA

Allo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto scenderanno in campo queste probabili formazioni. I padroni di casa della Sambenedettese schiereranno Perina in porta e una difesa a tre con Conson, Patti e Miceli schierati dal primo minuto. Mattia sarà l'esterno laterale di destra e Tomi l'esterno laterale di sinistra, mentre Gelonese e Di Massimo saranno i centrali di centrocampo, vista l'assenza di Marchi, espulso nella trasferta di Fano, per squalifica. Nel tridente offensivo, saranno confermati Esposito, Miracoli e Bellomo. Dall'altra parte, spazio a Valentini a difesa della porta del Vicenza, mentre Crescenzi, Milesi e Malomo saranno i titolari nella difesa a tre.

A centrocampo Romizi e Giorno si muoveranno per vie centrali sulla mediana, con Bianchi che avrà il compito di presidiare la fascia destra e Giraudo che sarà invece l'esterno laterale mancino. In attacco, spazio a un tridente offensivo composto da De Giorgio, Giacomelli e Comi. Tatticamente, le due squadre si affronteranno con moduli speculari e con un atteggiamento piuttosto spregiudicato, visto che la scelta di entrambi gli allenatori ricadrà sul 3-4-3. Nel match d'andata di questo campionato allo stadio Menti, Vicenza capace di imporsi due a uno, ribaltando l'iniziale vantaggio siglato da Esposito per i marchigiani con una doppietta di Comi nel finale. Le due squadre tornano ad affrontarsi a San Benedetto del Tronto in campionato dopo oltre venticinque anni, dallo zero a zero del 1 novembre 1992 nel girone A del campionato di Serie C/1.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita indicano la vittoria della formazione di casa proposta a una quota di 1.75 da Eurobet, mentre Snai propone a 3.35 la quota relativa al pareggio e a una quota di 4.75 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Eurobet offre over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a una quota di 2.55 e a una quota di 1.45.

