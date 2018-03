Sicula Leonzio Rende/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sicula Leonzio-Rende info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma mercoledì 21 marzo 2018.

Sicula Leonzio Rende è una partita che, diretta dal signor Natilia di Molfetta, si gioca mercoledì 21 marzo alle ore 14.30 ed è valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone C, che si disputerà in turno infrasettimanale. La Sicula Leonzio ha colto l'occasione nella trasferta contro un ormai derelitto Akragas, ed è tornata ad una vittoria in campionato che mancada dallo scorso 11 febbraio, in casa del Catanzaro. Ora per i siciliani c'è da tornare a fare bottino pieno anche in casa, dove la vittoria manca dalla settimana precedente alla trasferta di Catanzaro, il 4 febbraio scorso contro il Bisceglie. Battere il Rende farebbe diventare ancor più lusinghiera una classifica già più che soddisfacente, considerando che i bianconeri al momento sono distanti sette punti dalla zona play out, una dote più che rassicurante per una matricola che comunque doveva pagare lo scotto dell'inesperienza in categoria.

Dall'altra parte c'è un Rende reduce da due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre partite di campionato, un cammino che ha un po' rallentato la corsa verso l'alta classifica, anche se i calabresi restano comunque quinti in classifica, in coabitazione con Juve Stabia e Siracusa, e a una sola lunghezza di distanza rispetto al Matera quarto. Anche il Rende è una matricola, secondo nel girone di Serie D l'anno scorso proprio alle spalle della Sicula Leonzio. Il ripescaggio ha permesso di cimentarsi tra i professionisti ad una squadra sinora apparsa attrezzata ed ambiziosa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per il match Sicula Leonzio Rende non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al portale elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet della partita anche acquistando la visione della sfida come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI SICULA LEONZIO RENDE

Queste le probabili formazioni della sfida: i padroni di casa della Sicula Leonzio schiereranno Narciso tra i pali, De Rossi sull'out difensivo di destra e Squillace sull'out difensivo di sinistra, mentre Aquilanti e Camilleri copriranno la zona centrale difensiva. Esposito, D'Angelo e Petermann saranno i titolari nel terzetto di centrocampo, nel tridente offensivo dal primo minuto partiranno Bollino, Foggia e Gammone. La risposta del Rende sarà affidata a De Brasi a difesa della porta e una difesa a tre con Pambianchi, Cuomo e Sanzone schierati dal primo minuto. Il marocchino Laaribi e Gigliotti si muoveranno da centrali nella linea di centrocampo, con Viteritti impiegato come esterno laterale di destra e Franco come esterno laterale di sinistra. In attacco, Marchio completerà il tridente offensivo assieme all'argentino Actis Goretta e al brasiliano Ferreira.

TATTICA E PRECEDENTI

Entrambe le formazioni tatticamente si affideranno a un tridente offensivo, con la scelta di partenza per quanto riguarda il modulo che cadrà su un 4-3-3 per i padroni di casa della Sicula Leonzio e su un 3-4-3 per quanto riguarda il Trapani. Nel match d'andata il Rende ha avuto la meglio di misura in casa sulla Sicula Leonzio, uno a zero firmato da Laaribi alla mezz'ora del primo tempo. Quest'anno le due formazioni si sono ritrovate di fronte in campionato dopo la stagione 2016/17 vissuta in Serie D, Rende vincente sempre col punteggio di uno a zero in casa, mentre l'ultimo precedente in Sicilia, datato 14 dicembre 2016, ha fatto registrare un pareggio per due a due tra le formazioni.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita indicano la vittoria della formazione di casa proposta a una quota di 3.55 da Snai, mentre Betstars propone a 3.10 la quota relativa al pareggio e Eurobet offre a una quota di 2.10 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Betclic offre over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a una quota di 2.10 e a una quota di 1.65.

