Sudtirol Teramo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

21 marzo 2018

Sudtirol-Teramo, diretta dal signor Lorenzin di Castelfranco Veneto, mercoledì 21 marzo 2018 alle ore 18.30, sarà una sfida relativa alla trentunesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Match interessante tra due formazioni che stanno rincorrendo obiettivi diversi in questa seconda parte della stagione. Con sei lunghezze di vantaggio sull'Albinoleffe undicesimo (e per giunta con una partita disputata in meno) il Sudtirol può puntare con convinzione ai play off per la Serie B, forte di una difesa impenetrabile, seconda nel girone B per un gol solo a quelle di Reggiana e Sambenedettese. Ma con i trentanove punti attualmente vantati in classifica, il Sudtirol può dare la caccia anche alla seconda piazza, attualmente occupata da Reggiana e Bassano ma con venticinque e ventotto partite rispettivamente disputate, e dunque una situazione che potrebbe variare quando saranno disputati i molti recuperi in programma.

Il Sudtirol nell'anticipo dello scorso turno di campionato ha conseguito una vittoria estremamente importante, riuscendo a sbancare il campo del Vicenza, sempre difficile considerando anche il bisogno di punti della formazione berica. Dall'altra parte il Teramo dopo lo zero a zero interno contro l'Albinoleffe nell'ultimo weekend non ha di certo risolto i propri problemi di classifica, col Gubbio in zona play out distante ancora solo una lunghezza e la permanenza tra i professionisti ancora tutta da guadagnare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per il match Sudtirol Teramo non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al portale elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet della partita anche acquistando la visione della sfida come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL TERAMO

Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Druso di Bolzano. Padroni di casa altoatesini schierati con Offredi tra i pali e una difesa a tre con il croato Erlic, il francese Vinetot e Sgarbi schierati dal primo minuto. L'esterno di fascia destra sarà Tait, mentre l'austriaco Smith si muoverà come esterno laterale mancino. Al centro della mediana saranno invdce schierati Broh, Berardocco e Fink. In attacco, sarà Costantino il partner offensivo del ghanese Gyasi. Risponderà il Teramo con Bifulco in porta e una difesa a tre composta da Sales, Caidi e Speranza. A centrocampo spazio dal primo minuto a De Grazia, Graziano e Amadio, mentre Ventola sarà l'esterno laterale di destra e l'ecuadoregno Varas l'esterno laterale di sinistra. In attacco sarà confermato l'ivoriano Gondo al fianco di Tulli.

TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, il Sudtirol sarà schierato con un 3-5-2 replicato anche dal Teramo, con le due formazioni che si affronteranno dunque con moduli speculari. Pareggio senza reti nel match d'andata di questo campionato fra altoatesini e abruzzesi, mentre in pareggio è terminato anche l'ultimo precedente a Bolzano, uno a uno l'1 ottobre 2016 con vantaggio ospite di Bulevardi e pari di Gliozzi per i padroni di casa. Il Sudtirol ha battuto per l'ultima volta il Teramo in casa il 10 agosto 2014 in Coppa Italia, tre a due con gol di Fink e doppietta di Fischnaller, per gli abruzzesi doppietta di Lapadula.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita indicano la vittoria della formazione di casa proposta a una quota di 1.65 da Snai, mentre Eurobet propone a 3.45 la quota relativa al pareggio e a una quota di 5.70 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Eurobet offre over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a una quota di 2.25 e a una quota di 1.57.

