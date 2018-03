Triestina Pordenone/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Triestina-Pordenone: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma mercoledì 21 marzo 2018.

21 marzo 2018 Fabio Belli

Diretta Triestina-Pordenone, LaPresse

Triestina Pordenone, partita che sarà diretta dal signor Schirru di Nichelino, va in scena mercoledì 21 marzo alle ore 20.30, sarà uno dei posticipi serali della trentunesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone B, che si disputerà in turno infrasettimanale. Quarto pareggio consecutivo per la Triestina sul campo del Santarcangelo, i risultati utili di fila della formazione alabardata salgono a sette, ma nel contempo la formazione giuliana si è vista risucchiata col Mestre dal Pordenone tra il settimo e il nono posto in classifica, anche se il Renate decimo è scivolato a tre lunghezze di distanza.

Questo significa che nonostante quella che è ormai una lunga astinenza dai tre punti in campionato, per la Triestina le ambizioni di play off restano intatte, nel quadro di un campionato che nel girone B di Serie C vede ancora molte partite da recuperare, e dunque la classifica potrebbe subire improtanti stravolgimenti a prescindere dalla situazione attuale. Essendo le due squadre attualmente appaiate a quota trentasette punti, quello fra Triestina e Pordenone sarà un vero e proprio scontro diretto. Con il due a zero rifilato alla Fermana i Ramarri sono riusciti a spezzare un tabù di una vittoria in casa che perdurava ormai da ben tre mesi, e stanno ritrovando il passo giusto per poter puntare a partecipare ai play off di fine stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per il match non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al portale elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet della partita anche acquistando la visione della sfida come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA PORDENONE

Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste. Padroni di casa alabardati in campo con Boccanera tra i pali e una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Libutti, Aquaro, Lambrughi e Pizzul. A centrocampo ci sarà spazio per Porcari, il brasiliano Finazzi e Bracaletti, mentre Acquadro si muoverà come trequartista alle spalle del ghanese Mensah e di Pozzebon, titolari nel tandem offensivo. Risponderà il Pordenone con Mazzini in porta, Formiconi schierato in posizione di terzino destro e Nunzella schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Bassoli e Stefani saranno i centrali della retroguardia. A centrocampo spazio a Zammarini, Burrai e Misuraca, mentre Berrettoni, Nocciolini e Gerardi partiranno dal primo minuto nel tridente offensivo.

Lo scontro tattico vedrà opposti come moduli di riferimento delle due squadre, il 4-3-1-2 della Triestina ed il 4-3-3 del Pordenone. All'andata la Triestina ha conseguito una vittoria dall'alto tasso spettacolare in casa dei ramarri, Misuraca e Magnaghi in gol per i padroni di casa, ma gli alabardati hanno calato il poker per il quattro a due finale grazie alle reti di Troiani (doppietta), Arma e Mensah, tutte realizzate nel corso del secondo tempo. Al 1 dicembre 2013 risale invece l'ultimo precedente disputato in casa della Triestina, e in quel caso fu il Pordenone a calare il poker, con un successo per quattro a uno presso lo stadio Nereo Rocco.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita indicano la vittoria della formazione di casa proposta a una quota di 2.15 da Sna, mentre Eurobet propone a 3.15 la quota relativa al pareggio e di nuovo Snai offre a una quota di 3.40 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Eurobet offre over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a una quota di 2.15 e a una quota di 1.62.

