Video/ Gavorrano Monza (1-0): highlights e gol della partita (Serie C 31^ giornata)

Video Gavorrano Monza (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita nella 31^ giornata di Serie C. Ai rossoblu basta la rete di Gemignani al 69'.

21 marzo 2018 Fabio Belli

Video Gavorrano Monza (LaPresse)

Partita molto tattica e non bella, ma alla fine è stato il Gavorrano ad avere la meglio sul Monza e a compiere un passo in avanti molto importante in chiave salvezza. Il Monza arrivava lanciato da una vittoria molto importante contro la capolista Siena, ma non ha trovato un risultato positivo che avrebbe dato continuità in chiave play off. Il primo tempo scorre abbastanza lento e con poche occasioni, ma la supremazia territoriale esercitata dal Gavorrano è abbastanza evidente, con la formazione toscana che appare maggiormente “affamata” e ha una grande occasione soprattutto al 20’, con una doppia parata di Liverani che sventa prima una conclusione dalla distanza di Malotti, e poi un tap-in di Barbuti che quasi aveva fatto gridare al gol i tifosi di casa.

IL SECONDO TEMPO

Dall’altra parte, poco o nulla e anche il secondo tempo denota un atteggiamento piuttosto “conservativo” del Monza, al quale forse sta bene non perdere. Ma al Gavorrano servono i tre punti per credere ancora nella salvezza, magari senza passare dai play out: ed arrivano puntualmente al 24’ grazie a Gemignani, che insacca dopo che un colpo di testa di Brega, a Liverani battuto, aveva colpito il palo. E’ già il colpo del ko per un Monza che prova a inserire Mendicino e Padula per rendere più offensivo un assetto di squadra. Ma a parte qualche calcio d’angolo senza sviluppi particolari, la gestione del vantaggio è abbastanza agevole per i toscani, che possono festeggiare tre punti d’oro in questo turno infrasettimanale di Serie C.

