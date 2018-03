Video/ Giana Erminio Olbia (3-0): highlights e gol della partita (Serie C 31^ giornata)

Video Giana Erminio Olbia (risultato finale 3-0): highlights e gol della partita valida nella 31^ giornata di Serie C. Okyere, Bruno e Perna regalano il successo ai biancazzurri.

21 marzo 2018 Fabio Belli

Video Giana Erminio Olbia (LaPresse)

Per il Giana Erminio vittoria importante nel turno infrasettimanale di campionato contro un’Olbia brillante a tratti, ma poco concentrata in difesa nei momenti cruciali del match. Le prime due occasioni da gol sono state costruite proprio dai sardi, che ci hanno provato prima con Vallocchia e poi con Sensi. Arriva dunque quasi a sorpresa il gol del Giana Erminio con Okyere, bravo a ribadire in rete al quarto d’ora una conclusione di controbalzo di Bruno che si è trasformata in un assist per il nigeriano. Dopo i pericoli corsi ad inizio partita, il Giana Erminio non rischia e rallenta i ritmi nel primo tempo, anche se prima dell’intervallo è ancora l’Olbia ad andare vicina al gol con una punizione molto insidiosa di Murgia, che è scesa all’improvviso ma che non ha trovato impreparato il portiere di casa, Taliento.

LA RIPRESA

Nella ripresa al 7’ è ancora Murgia a sfiorare l’1-1, anticipando Taliento in uscita ma non riuscendo a trovare il pallonetto vincente a porta praticamente sguarnita. Al 13’ però il Giana Erminio trova il contropiede per mettere in ghiaccio la partite: Chiarello parte in fuga e serve Bruno, freddo nell’attendere l’uscita di Aresti e nell’infilare il portiere avversario. E’ il gol che vale come il colpo del ko, con l’Olbia che perde efficacia offensiva e il Giana Erminio che chiude i conti al 27’ con Perna, bravo a sfruttare un pallone a campanile generato da un pasticcio difensivo tra Dametto e Muroni. Ed è così il Giana Erminio a compiere un passo avanti in zona play off, con l’Olbia che frena dopo il derby vinto contro l’Arzachena.

