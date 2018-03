Yaya Touré è sparito in Costa d’Avorio/ Il centrocampista non si è presentato nel ritiro della nazionale

Yaya Toure, centrocampista del City - Instagram

E’ sparito Yaya Touré. Il centrocampista di proprietà del Manchester City, tornato da qualche mese a questa parte fra i convocati della nazionale della Costa d’Avorio, dopo averla lasciata ufficialmente nel 2015, non si trova. Attualmente la selezione africana si sta allenando in Francia per l’amichevole internazionale contro il Togo, ma il calciatore dei Citizens si è dato alla macchia. «Se tutti gli altri giocatori che militano in Europa sono presenti a Beauvais, non è il caso di Yaya Touré - si legge sul comunicato diffuso nelle scorse ore dallo staff della federcalcio ivoriana - Lo staff è senza notizie del capitano degli Elefanti vincitori della Coppa d’Africa 2015». Il giocatore avrebbe dovuto allenarsi in vista delle due amichevoli contro il Togo e la Moldavia, ma ha fatto perdere le sue tracce, e non si capisce se si tratti di un atto volontario o meno.

MANCINI LO VOLEVA ALL’INTER

Il capitano della nazionale di calcio ivoriana aveva deciso di lasciare la selezione del proprio paese dopo la bella vittoria del 2015, per poi tornare sui suoi passi lo scorso dicembre 2017, ma ora la sua assenza sta assumendo i contorni del giallo. La speranza ovviamente è che non sia successo nulla di grave, e che si tratti di una semplice negligenza dello stesso 34enne regista di centrocampo. Touré è di proprietà del Manchester City ma in questa stagione ha giocato davvero poco. In totale ha infatti disputato solamente 13 match, di cui sei in Premier League, tre in Champions e quattro in EFL Cup, trofeo britannico. Il giocatore fu un anno e mezzo fa circa, uno dei motivi che spinse Roberto Mancini ad abbondare l’Inter: lo jesino avrebbe voluto fortemente l’ivoriano ad Appiano Gentile, ma la dirigenza gli acquistò Joao Mario.

