Civitanova Belchatow / Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Champions league play off a 12)

Diretta Civitanova Belchatow: info streaming video e tv. La Lube torna in campo per il ritorno dei play off a 12 di Champions League: Medei troverà la qualificazione in casa?.

22 marzo 2018 Michela Colombo

La formazione di Civitanova (da facebook ufficiale)

Civitanova Belchatow, diretta dagli arbitri Nurper Ozbar e Philippe Schurmann, è la partita di volley maschile in programma oggi giovedi 22 marzo al Eurosuole: fischio d’inizio atteso alle ore 20.30. La Lube torna quindi protagonista sul continente e anche di fronte al proprio caloroso pubblico: si giocherà infatti stasera la gara di ritorno dei play off a 12 per la Champions League. Benchè i marchigiani siano favoriti dal fattore campo va però detto che il successo dei ragazzi di Medei è tutt’altro che scontato: il 3-2 trovato in Polonia pochi giorni fa infatti ha si dimostrato la grande solidità fisica e mentale del club marchigiano, ma che pure i polacchi hanno tutte le carte giuste per poter trovare il passaggio del turno ai play off a 6 del massimo torneo sul continente per club.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Civitanova e Belchatow sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma di Sky che si è assicurata la sfida di Champions League in esclusiva. Diretta tv prevista dalle ore 20.30 al canale Fox Sport HD, al numero 204 del telecomando: diretta streaming video disponibile tramite l’app Sky Go riservata a tutti gli abbonati.

IL CONTESTO

La Lube quindi torna in Italia ma per ottenere il passaggio del turno ai play off a 6 della Champions League deve ripartire da sudato 3-2 inferto pochi giorni fa a Lodz nel match di andata. La sfida di ritorno all’Eurosuole quindi si annuncia tutt’altro che semplice anche perchè il risultato ottenuto settimana scorsa non mette al riparo la squadra di Medei da eventuale ribaltoni. Il Belchatow poi approda alla sfida con un ottimo stato di forma e la vittoria conseguita in campionato nazionale per 3-0 contro il Bedzin è un ottimo segnale in vista della difficile trasferta nelle Marche. Non così eccellente invece lo stato dei marchiani, che benchè vantino alle spalle una serie più lunga di vittorie, son di ritorno da un sofferto 3-2 vinto contro Piacenza nei play off scudetto. Con questa vittoria certo Civitanova si è assicurata il quarto di finale per lo scudetto di Superlega, ma l’essere dovuti andar al tie break solo pochi giorni fa, fa immaginare una squadra sì tenace ma provata fisicamente.

