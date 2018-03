Fondi Cosenza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

22 marzo 2018 Stefano Belli

Cosenza, trasferta a Fondi (foto LaPresse)

Fondi-Cosenza, diretta dal signor Camplone di Pescara, giovedì 22 marzo 2018 alle ore 14.30, sarà uno dei posticipi che chiuderanno il programma del turno infrasettimanale di Serie C, con la trentunesima giornata nel girone C. La vittoria nello scontro diretto interno contro l'Andria sembrava aver rilanciato le quotazioni salvezza di un Fondi che nel posticipo del trentesimo turno in casa della Casertana è incappato in una nuova sconfitta, che ha relegato i rossoblu al penultimo posto solitario in classifica, comunque a tre punti dalla salvezza diretta, e con quindici rassicuranti punti di vantaggio sull'Akragas fanalino di coda. Il che significa che molto probabilmente nel girone C di Serie C ci sarà una retrocessione diretta, quella dei siciliani, ed un solo play out, che al momento vedrebbe coinvolti i fondani contro l'Andria. Le distanze in classifica sono talmente strette che provare ad evitare gli spareggi è d'obbligo, ma a Fondi arriverà un Cosenza che a sua volta vorrà evitare un nuovo passo falso dopo il ko interno contro la capolista Lecce. La formazione allenata da Braglia dopo una grande rimonta in campionato ha perso brillantezza, con la vittoria che manca dallo scorso 21 gennaio, ma resta ancora al nono posto e nel pieno della zona play off.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul satellite o sul digitale. Ci sarà però la possibilità, con un abbonamento o la registrazione e l'acquisto del match, di seguire la diretta streaming video via internet collegandosi sul sito www.elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI FONDI COSENZA

Allo stadio Domenico Purificato di Fondi scenderanno in campo queste probabili formazioni. Pontini padroni di casa schierati con l'estremo difensore Elezaj alle spalle di una difesa a tre con Ghinassi, Mangraviti e Polverini schierati titolari. Quaini, Ricciardi e Corticchia giocheranno al centro della mediana, mentre Galasso sarà l'esterno laterale di destra e Paparusso l'esterno laterale mancino. A centrocampo, tandem offensivo formato da Nolé e da Corvia. Risponderà il Cosenza con Saracco estremo difensore alle spalle di Idda, Camigliano e Pascali, che andranno a comporre la difesa a tre dei silani. La linea di centrocampo sarà a quattro con Corsi chiamato a presidiare la fascia destra e D'Orazio schierato sulla fascia sinistra, mentre Calamai e Bruccini saranno i due esterni di centrocampo. Partiranno dal primo minuto nel tridente offensivo dei calabresi il nigeriano Okereke, Tutino e Perez.

TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente entrambe le formazioni opteranno per la difesa a tre, col Fondi schierato con un 3-5-2 ed il Cosenza con un 3-4-3. Il match d'andata di questo campionato allo stadio San Vito-Marulla di Cosenza è terminato con un pareggio con il punteggio di uno a uno, silani in vantaggio con Mungo ma raggiunti nella ripresa da una rete di Nolé a due minuti dal novantesimo. Il 9 ottobre del 2016 il Cosenza ha fatto bottino pieno nell'ultimo precedente di campionato disputato a Fondi tra le due squadre. Vantaggio calabrese di Corsi, pari immediato da Albadoro su rigore ma il gol vittoria è stato poi siglato dal Cosenza con Filippini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker indicano i fondani leggermente sfavoriti nonostante il fattore campo, per le scommesse sul match. Vittoria silana in trasferta quotata infatti 2.38 da William Hill, mentre Bwin moltiplica per 3.00 quanto investito sul successo interno e Bet365 fissa a 3.20 la quota relativa al pareggio. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati nel corso della partita, Unibet quota 2.30 l'over 2.5 e 1.54 l'under 2.5

