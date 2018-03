FORMULA 1, LEWIS HAMILTON E VETTEL/ “Sarebbe bello battere Lewis”: il ferrarista risponde al britannico

Formula 1, Lewis Hamilton a Vettel: “Non sono ancora al top”. Parte la corsa al Mondiale. Inizia questo weekend il campionato del mondo 2018 di Formula 1, si scaldano i motori…

22 marzo 2018 - agg. 22 marzo 2018, 11.29 Davide Giancristofaro Alberti

Lewis Hamilton, campione del mondo Formula 1 2017 - LaPresse

Il Mondiale di Formula 1 2018 inizierà questo weekend, ma la sfida, a parole, fra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, è già cominciata. Il campione del mondo della Mercedes, ha confessato di non essere ancora arrivato al top della carriera, facendo capire tra le righe di essere ancora il pilota da battere. Pronta è arrivata la replica del tedesco della Ferrari, che senza troppi giri di parole ha ammesso: «Il mio obiettivo finale ora è vincere contro il meglio che probabilmente è Lewis», ha detto Seb che poi ha aggiunto: «Sto cercando la soddisfazione massima: vincere con la Ferrari che è la più grande squadra della storia e la più grande squadra del paddock». Vettel ed Hamilton avranno un motivo in più per battagliare, visto che entrambi sono a quota quattro titoli mondiali, e di conseguenza, chi dovesse trionfare quest’anno, sorpasserà l’avversario. «Ma in realtà è più una questione numerica che altro – ha tagliato corto il tedesco della Rossa - quello che voglio, piuttosto, è dare il massimo ora per vincere il titolo». A questo punto non ci resta che attendere il weekend, quando le danze avranno inizio. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

LE PAROLE DI HAMILTON

E’ tutto pronto per l’inizio del campionato del mondo di Formula 2018. Questo weekend si correrà infatti la prima gara del nuovo Mondiale, che si aprirà nel classico scenario di Melbourne, in Australia. Nelle scorse ore, conferenza stampa con i tre probabili protagonisti dell’anno, leggasi il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, quindi il numero due Sebastian Vettel, e il terzo incomodo, Ricciardo. «Penso che possa essere un anno entusiasmante per gli appassionati di Formula 1 – le parole del britannico della Mercedes, l'uomo da battere - per il fatto di avere due piloti quattro volte campioni del mondo in lotta fra di loro e per me è una grande esperienza correre contro Sebastian, che fra quelli in attività è al top». Nelle scorse settimane ci sono stati i test a Barcellona, ma i risultati delle prove, come spiega Hamilton, non devono distrarre.

“RISULTATO DEI TEST FUORVIANTE”

«Il risultato del test è stato un po’ distorto dalle condizioni della pista – ha aggiunto l’inglese - e dal non conoscere i carichi di benzina, per questo sono molto curioso di capire come andremo non appena inizieranno le prove». Quindi il 33enne di Stevenage manda una frecciatina all’ex compagno di squadra Rosberg (che lo considera “poco costante”), nonché a tutti i pretendenti per il titolo 2018: «La costanza è stata di certo una delle ragioni dei miei quattro mondiali. Sono già al picco? Spero di no, vi assicuro che non è il mio caso». La quiete prima della tempesta quindi, o forse, è già iniziata la bufera in quel di Melbourne. La sfida è già incominciata: chi raggiungerà per primo il quinto titolo mondiale fra Lewis e Seb? Lo scopriremo il prossimo novembre.

