Giro di Catalogna 2018/ 4^ tappa: streaming video e diretta tv: percorso e vincitore (Llanars-La Molina)

Il Giro di Catalogna 2018 torna in pista con la 4^ tappa: oggi si correrà infatti da Llanars a La Molina, frazione regina della 98^ edizione del tour nei territori catalani. La fama è giustamente motivata visto che il tracciato previsto per oggi giovedì 22 marzo benchè non sia dei più lunghi, sarà senza dubbio tra i più impegnativi. Se infatti nella prima parte del percorso ci sarà spazio per le ruote veloci, nella seconda parte, le alture previste potrebbero mettere in difficoltà molti, sia i primi fuggitivi che coloro che sono sulle loro tracce. L’arrivo in salita a la Molina poi non faciliterà nessun, ma senza dubbio entusiasmerà tutto gli appassionati e offrirà anche a molti big un buon banco di prova su cui misurare il proprio livello di preparazione. Ricordiamo che il via della 4^ tappa del Giro di Catalogna 2018 a Llanars è atteso per le ore 12.15: l’arrivo presunto del vincitore della frazione è invece previsto verso le ore 17.00.

Segnaliamo che il Giro di Catalogna 2018 e quindi anche la 4^ tappa sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport, il canale tematico che è disponibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. L’appuntamento per la frazione oggi sarà a partire dalle ore 16.00, per chi non potesse mettersi davanti a un televisore questo pomeriggio ricordiamo anche la possibilità della diretta streaming video riservata ai rispettivi abbonati tramite Eurosport Player, Sky Go e Premium Play.

Come abbiamo detto prima la 4^ tappa del Giro di Catalogna 2018 non sarà certo delle più facili, anzi: curiosamente il tracciato si potrebbe anche dividere in due parti. La prima parte (che va dalla partenza di Llanars a circa il 120 km) è di fatto abbastanza pianeggiante: due sprint intermedi e un solo Gpm di prima categoria di Port d’El Jou. Completamente diversa la seconda, che va dal punto di rifornimento fisso posto al 120 km fino al traguardo di La Molina che arriva dopo 170.800 km dal via. Qui i corridori cominceranno ben presto a salire verso il Gpm di extra categoria di Coll de la Creueta. Sarà una scesa bene lunga (circa 21 km) con tendenza media del 5% che si chiuderà una trentina di km prima della conclusione. Scollinato, i corridori dovranno affrontare una discesa che li porterà a Alp, per poi cominciare l'ascesa finale a La Molina, che prevede tratti con una tendenza media del 15%. Da non sottovalutare poi la piccola discesa finale, molto insidiosa e non solo per le strategie di squadra.

