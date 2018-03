Ibrahimovic rescinde con il Manchester United/ E va al Los Angeles Galaxy: ha già firmato?

Ibrahimovic rescinde con il Manchester United e va al Los Angeles Galaxy: ha già firmato? L'attaccante svedese saluta Mourinho e vola negli Stati Uniti: giocherà nella Major League Soccer

22 marzo 2018 Silvana Palazzo

Ibrahimovic rescinde con il Manchester United (Foto: LaPresse)

Zlatan Ibrahimovic e il Manchester United si dicono addio. Ora è ufficiale: l'annuncio è stato dato su Twitter dal club inglese. L'attaccante svedese ha rescisso il contratto con i Red Devils per fare il suo debutto nella Major League Soccer. Stando a quanto rivelato da una fonte rimasta anonima e riportata dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe già firmato un contratto con il Los Angeles Galaxy per due stagioni. Invece per Sportmediaset la firma sul nuovo contratto verrà apposta nel weekend. Arrivato in Premier League dopo l'esperienza al Paris St Germain, l'attaccante svedese il 20 aprile dello scorso anno si è infortunato al ginocchio destro. Da allora ha giocato pochi scampoli di partita, segnando solo una rete in Coppa di Lega al Bristol City. Con il Manchester United non gioca in Premier League dalla partita contro il Burnley del 26 dicembre. Si è dunque liberato a parametro zero con due mesi d'anticipo.

IBRAHIMOVIC, DAL MANCHESTER UNITED AL LOS ANGELES GALAXY

Zlatan Ibrahimovic aveva stretto un patto di ferro il primo luglio 2016 con José Mourinho: si erano reciprocamente promessi di riportare il Manchester United in cime alla Premier League e all'Europa. Nel primo caso non ce l'hanno fatta, visto che il campionato inglese l'anno scorso è stato vinto dal Chelsea, ma in bacheca sono finiti Coppa di Lega, Community Shield ed Europa League. Sul più bello però è arrivato l'infortunio al legamento crociato che ha tenuto Ibrahimovic fuori dai giochi per sette mesi, da aprile a novembre 2017. Nonostante la lunga degenza, Mourinho ha preteso il rinnovo di contratto di un altro anno per Ibrahimovic, ma quando è tornato in campo non era più lui o forse non c'era più spazio nel gioco e nel cuore del Manchester United. E infatti in nove mesi di calcio si fatica a trovare tracce dell'attaccante svedese. Da qui la decisione di consultare il potente agente (e amico) Mino Raiola, con il quale si è aperto ad un nuovo mondo, gli Stati Uniti.

© Riproduzione Riservata.