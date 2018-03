Italia Norvegia Under 21/ Streaming video e diretta Rai.tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Italia Norvegia Under 21: streaming video Rai.tv, probabili formazioni, orario e risultato live. Alberigo Evani traghetta gli Azzurrini nella prima delle due amichevoli di marzo

22 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Italia Norvegia Under 21 (Foto LaPresse)

Italia Norvegia Under 21 si gioca alle ore 18:30 di giovedì 22 marzo: siamo allo stadio Renato Curi di Perugia e questa amichevole dei nostri Azzurrini è la prima di un doppio appuntamento che si concluderà il prossimo martedì a Novi Sad, contro la Serbia. Inizia ufficialmente l’era post Gigi Di Biagio, o meglio: per queste due partite a prendere il posto del CT sarà Alberigo Evani, ma Di Biagio - impegnato con la nazionale maggiore, la cui panchina è ancora vacante - resta a tutti gli effetti il selezionatore che dovrà guidare l’Under 21 agli Europei di categoria che si disputeranno nel 2019, e per i quali l’Italia è già qualificata in quanto nazione ospitante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Italia Norvegia Under 21, come capita sempre per le partite della nostra Nazionale, viene trasmessa in diretta tv sulla televisione di stato: l’appuntamento in questo caso è su Rai Due, e dunque tutti avranno la possibilità di seguire in chiaro questa amichevole di Perugia. Ovviamente in assenza di un televisore sarà possibile usufruire del servizio di diretta streaming video: lo mette a disposizione la stessa Rai sul proprio sito - all’indirizzo www.raiplay.it. Ricordiamo anche che sull’account Twitter ufficiale della Federazione, @Vivo_Azzurro - potrete trovare informazioni utili su questa sfida e sulla nostra Nazionale Under 21.

ITALIA NORVEGIA UNDER 21, STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

IL CONTESTO

Come detto, l’Italia Under 21 non partecipa alle qualificazioni agli Europei; Evani prende il timone da Di Biagio, che dopo le dimissioni di Giampiero Ventura è stato scelto come traghettatore nella nazionale maggiore per far fronte all’emergenza dovuta all’addio di Carlo Tavecchio e al commissariamento della Federazione. Le amichevoli si avvicinavano e così è stata presa questa decisione, che però rimane assolutamente temporanea; le due amichevoli serviranno per non perdere contatto con il campo e provare ad affiatare un gruppo che tra poco più di un anno sarà chiamato a vincere la rassegna continentale di categoria. L’avversaria di oggi, la Norvegia, è nel gruppo 5 delle qualificazioni: fino a questo momento ha vinto due partite, ne ha pareggiate altrettante e ne ha perse sempre due. E’ terza in classifica alle spalle di Germania e Irlanda, rispetto alle quali ha anche una partita in più; dovrà ancora andare in terra tedesca e non è in una situazione ottimale, ma l’Irlanda deve ancora giocare le due partite contro la Germania e dunque rischia parecchio. L’Italia non scende in campo da metà novembre, quando aveva battuto la Russia.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA NORVEGIA UNDER 21

Difficile capire in che modo Alberigo Evani schiererà la sua Under 21: possibile che il CT ad interim segua i dettami del suo predecessore e che dunque mandi in campo il classico 4-4-2. Secondo quelle che sono le convocazioni, la formazione potrebbe essere quasi la stessa che ha superato la Russia in autunno: Audero tra i pali, Dickmann e Giuseppe Pezzella sulle corsie laterali con Capradossi e Romagna al centro. In mezzo al campo la coppia formata da Mandragora e Barella, mentre a sinistra dovrebbe giocare Depaoli; in assenza di Federico Bonazzoli è da valutare l’altro esterno, se la giocano Parigini, Verde e la novità Simone Edera e loro stessi sono anche in ballottaggio per affiancare uno tra Palombi e Vido. Nell’ultimo impegno, il 2-1 all’Irlanda, la Norvegia di Leif Gunnar Smerud ha schierato un 4-4-1-1 con Bjordal prima punta e Thorsby a supporto, linea mediana con Odegaard schierato al fianco di Fossum in mezzo e le due ali che erano Reitan e Ryerson. In difesa invece spazio a Hanche-Olsen e Risa come terzini, Ajer e Jenssen a protezione del portiere Bratveit.

