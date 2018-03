Juventus Real Madrid in chiaro/ Sul nuovo Canale 20 di Mediaset la Champions League

La schermata di Canale 20 per Juve-Real

Una bella notizia per tutti i tifosi della Juventus, nonché per gli amanti della Champions League e del bel calcio in generale. La sfida fra i bianconeri e il Real Madrid, in programma il prossimo martedì 3 aprile, sarà visibile in chiaro, a titolo completamente gratuito. No, la partita dell’Allianz Stadium non sarà trasmessa su Canale 5, bensì su Canale 20, l’ultima novità del pacchetto Mediaset. La televisione di Cologno Monzese ha infatti acquistato le frequenze di quella che era fino a poche ore TeleCapri, dove venivano trasmessi film e telefilm d’annata. Il nuovo canale non ha ancora debuttato, e se sintonizzaste il vostro televisore sul numero 20, vedreste solamente la schermata che sponsorizza appunto l’evento del prossimo 3 aprile.

IL MISTERIOSO CANALE 20

Non c’è stato nemmeno un annuncio ufficiale da parte del Gruppo Mediaset, e di conseguenza non è chiaro cosa verrà trasmesso, la programmazione, e a chi si rivolgerà questo nuovo Canale 20. La cosa certa è che Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale di Champions League, sarà visibile da tutti con collegamento che inizierà alle ore 19:30, per un ampio pre-partita con le ultime sulle formazioni, le interviste pre-gara e i collegamenti dallo stadio, per poi dare il via alle danze a partire dalle ore 20:45. Non si sa quindi se in futuro vedremo altre gare di Champions, anche se, ricordiamo, con la finalissima di Kiev di Maggio scadrà anche l’esclusiva Mediaset, con la coppa dalle grandi orecchie che tornerà a Sky Sport. Molto probabilmente il canale verrà utilizzato per le partite dei Mondiali di calcio in Russia, i cui diritti, ricordiamo, sono stati acquisiti proprio dalla tv di Berlusconi.

