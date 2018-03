Lazio, De Vrij: archiviato caso doping/ Ultime notizie, Procura Nado: niente sospensione per il difensore

Lazio, De Vrij: archiviato caso doping. Ultime notizie, Procura Nado: niente sospensione per il difensore olandese. La ricostruzione della vicenda, emersa dopo la partita col Verona

22 marzo 2018 Silvana Palazzo

Lazio, De Vrij: archiviato caso doping (Foto: LaPresse)

Nessuna sospensione per Stefan De Vrij: lo ha deciso la procura nazionale antidoping Nado Italia. Il caso è stato archiviato e il difensore della Lazio è stato informato. Al centrale olandese circa dieci giorni fa erano stati chiesti ulteriori accertamenti sulla vicenda della mancata firma su uno dei documenti rilasciati dopo un controllo effettuato al termine della partita contro il Verona, del 19 febbraio scorso. Convocato dal procuratore Pierfilippo Liviani per dare delle spiegazioni burocratico-regolamentari, De Vrij può chiudere la sua ultima stagione alla Lazio senza problemi. Oggi è arrivata la sentenza definitiva che mette appunto la parola fine al caso. La procura antidoping Nado Italia, dopo aver svolto ulteriori accertamenti, ha deciso di procedere con l'archiviazione. Stando a quanto riportato dall'Ansa, ambienti vicini alla Lazio fanno sapere che il giocatore, ascoltato la scorsa settimana, è stato già informato della cosa.

LAZIO, DE VRIJ: ARCHIVIATO CASO DOPING

La procura antidoping di Nado Italia, guidata da Pierfilippo Laviani, circa dieci giorni fa aveva chiesto ulteriori accertamenti sulla vicenda di Stefan De Vrij. Non erano bastati i chiarimenti forniti dal difensore olandese e dal medico sociale della Lazio per chiudere la questione. Non c'era infatti un semplice problema di natura burocratica, ma - come riportato dalla Gazzetta dello Sport - erano emersi alcuni riscontri anomali rilevati nelle sue urine prelevate dopo la partita del 19 febbraio. Mancava cioè la documentazione adeguata. La società biancoceleste avrebbe infatti fornito un'esenzione terapeutica scaduta, senza la quale mancava la facoltà di usare quel determinato farmaco prescritto. Ma si trattava di una sostanza proibita solo in prossimità delle competizioni, non sempre. Il comitato ha giudicato dunque la posizione di Stefan De Vrij, disponendo la definitiva archiviazione del caso.

© Riproduzione Riservata.