Lecce Andria/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Lecce Andria: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. La capolista cerca punti preziosi per il primato nel derby pugliese

22 marzo 2018 Stefano Belli

Il Lecce ospita l'Andria (foto LaPresse)

Lecce-Andria, diretta dal signor Sozza di Seregno, giovedì 22 marzo 2018 alle ore 20.30, sarà uno dei posticipi serali che chiuderanno il programma del turno infrasettimanale di Serie C, con la trentunesima giornata nel girone C. La capolista non si ferma: nel posticipo del lunedì i salentini sono passati sul difficile campo del Cosenza, con un gol di Saraniti che ha chiuso i conti nel secondo tempo quando mancava poco più di un quarto d'ora al novantesimo. Il Lecce ha mantenuto così sette punti di vantaggio sul Catania secondo, pur con una partita in più disputata rispetto agli etnei, che virtualmente quando il Lecce riposerà potrebbero dunque portarsi a quattro lunghezze dalla vetta.

Non c'è dunque la possibilità di riposarsi sugli allori per i giallorossi, che se la vedranno con un'Andria che ha ricavato ossigeno puro dall'ultima vittoria ottenuta in casa contro il Catanzaro nell'ultimo weekend, in quello che classifica alla mano è diventato per i biancazzurri un vero e proprio scontro diretto per la salvezza, considerando come i calabresi si siano fatti risucchiare nella zona calda della classifica. La salvezza diretta per l'Andria è distante solo due lunghezze, ma chiaramente servirà una continuità di rendimento per evitare i play out che i pugliesi sono mai riusciti ad avere nel corso della stagione: questo derby potrebbe rivelarsi molto importante per il destino di entrambe le squadre

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul satellite o sul digitale. Ci sarà però la possibilità, con un abbonamento o la registrazione e l'acquisto del match, di seguire la diretta streaming video via internet collegandosi sul sito www.elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Via del Mare di Lecce scenderanno in campo queste probabili formazioni. Salentini padroni di casa schierati con Perucchini a difesa della porta, Ciancio in posizione di terzino destro e Legittimo in posizione di terzino sinistro in una difesa a quattro con Marino e Cosenza impiegati come centrali della retroguardia. I tre di centrocampo saranno Armellino, Mancosu e Arrigoni, mentre il bulgaro Tsonev sarà confermato come trequartista, ispiratore della coppia d'attacco composta da Saraniti e Torromino. Risponderà l'Andria con una difesa a tre composta da Abruzzese, Celli e Tiritiello davanti all'estremo difensore Maurantonio. I tre centrali di centrocampo saranno Piccinni, Longo e Quinto, mentre a Di Cosmo sarà affidata la fascia destra e ad Esposito sarà affidato il lato mancino del campo. In attacco, spazio a Lattanzio al fianco di Croce.

LA CHIAVE TATTICA

I moduli tattici a confronto saranno il 4-3-1-2 del Lecce, con l'uso del trequartista confermato, ed il 3-5-2 dell'Andria. Il match d'andata di questo campionato allo stadio Degli Ulivi è terminato in parità, uno a uno con vantaggio biancazzurro di Lattanzio e pari salentino di Riccardi nel finale. L'ultimo precedente a Lecce è invece quello del 7 maggio 2017, nella scorsa stagione: anche in quel caso pareggio per uno a uno ma a stavolta a rimontare è stata l'Andria, con un gol di Tartaglia che recuperò il vantaggio di Mancosu siglato nella prima frazione di gioco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Lecce nettamente favorito dai bookmaker per le scommesse sul match, con vittoria interna salentina quotata 1.36 da William Hill, mentre Bet365 propone a 4.50 la quota relativa al pareggio e Bwin alza fino a 8.75 la quota per il successo in trasferta. Per le quote sui gol realizzati durante la partita, Unibet fissa le quote di over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.04 e 1.68.

© Riproduzione Riservata.