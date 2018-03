Miami Open 2018/ Diretta Fabbiano Basilashvili streaming video e diretta tv: orario delle partite (tennis)

Diretta Miami Open 2018, streaming video e tv: prosegue il torneo di tennis in Florida, giovedì esordio per Thomas Fabbiano che al primo turno se la vede contro il georgiano Basilashvili

22 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Miami Open 2018: esordio per Thomas Fabbiano (Foto LaPresse)

Al Miami Open 2018 è già arrivato il momento di assistere al secondo turno: il torneo femminile di tennis infatti ha già concluso la sua prima tornata di incontri e, purtroppo, l’unica rappresentante italiana (Camila Giorgi) è stata eliminata. A partire dalle ore 16:00 di casa nostra, sullo Stadium Angelique Kerber va a caccia di un altro titolo importante e sfida nel suo esordio in Florida Johanna Larsson; giocherà non prima delle 20:00 la numero 1 Simona Halep che, scottata dall’eliminazione in semifinale a Indian Wells, proverà a confermare la sua prima posizione mondiale e apre contro Océane Dodin. Poi tanti altri incontri interessanti, come quello che oppone Victoria Azarenka alla testa di serie numero 14 Madison Keys; per quanto riguarda il tabellone maschile, avremo i match della parte alta. Quella di Roger Federer: il suo avversario uscirà dalla sfida tra Calvin Hemery e il redivido Thanasi Kokkinakis, ma soprattutto oggi è il giorno di Thomas Fabbiano che giocherà contro il georgiano Nikoloz Basilashvili come secondo incontro sul campo numero 8 - dopo quello tra Christina McHale e Barbora Strycova - e dunque potrebbe essere intorno alle 17:30-18.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Gli appuntamenti in diretta tv con il Miami Open 2018 sono i soliti: il torneo maschile è in programma sulla televisione satellitare, precisamente su Sky Sport 2 e Sky Sport 3, e tutti gli abbonati potranno avvalersi della possibilità di seguire i match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Il torneo femminile invece è trasmesso dalla web-tv federale SuperTennis (canale 64 del televisore), e sarà visibile anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone visitando senza costi aggiuntivi il portale www.supertennis.tv. Ricordiamo anche le pagine ufficiali del torneo presenti sui social network: abbiamo in particolare facebook.com/MiamiOpenTennis e, su Twitter, @miamiopen.

WILLIAMS E GIORGI SUBITO FUORI

La serata di mercoledì ha portato in dote il risultato che non ti aspetti, o forse sì: Serena Williams è stata subito eliminata, purtroppo insieme alla nostra Camila Giorgi schiantata da Donna Vekic. Storie diverse: l’azzurra ancora una volta dimostra come ci sia un abisso tra il potenziale dei colpi e la qualità sulla carta e il momento in cui si entra sul campo e si gioca contro le avversarie. Che la maceratese possa batterle tutte anche agevolmente è realtà, che lo traduca in effettive e costanti vittorie è ancora un dato da migliorare sensibilmente. Sia come sia, ancora una volta non abbiamo italiane nel tabellone del Premier Mandatory: il momento del tennis azzurro non è dei migliori. La Williams, demolita dalla fresca campionessa di Indian Wells Naomi Osaka (6-3 6-2), sta imparando invece che rimanere fuori per un anno significa qualcosa, soprattutto se il motivo è una gravidanza: non basta essere state dominanti per un decennio e anche più, la forma fisica al giorno d’oggi fa tutto e la sconfitta contro la giovane giapponese, lanciatissima in questo periodo (adesso affronterà Elina Svitolina) ci dice ancor più di quanto impressionante sia stata la ex numero 1 nel costruire un regno che è stato francamente inattaccabile e, appunto, poco scontato.

I MATCH ATP

Esplorando gli incontri del tabellone Atp, scopriamo che Thomas Fabbiano avrebbe un secondo turno contro Kevin Anderson, che ha migliorato una posizione nel seeding rispetto a Indian Wells a causa del forfait di Dominic Thiem (le teste di serie sono rimaste le stesse, come da tradizione): il pugliese aveva giocato un buon match contro Jack Sock a Indian Wells e anche qui può comunque sperare di arrivare al secondo turno, proseguendo nel suo percorso di crescita e ponendosi come alternativa ai nomi storici. A tale proposito, Fabio Fognini è testa di serie numero 15 e attende il suo avversario: sarà uno tra lo spagnolo (nato in Austria) Nicola Kuhn e Darian King, tennista delle Barbados; il primo ha 18 anni, il secondo è al suo esordio nel main draw di un Master 1000 ma lo avevamo già visto agli Us Open, dove era stato fatto fuori da Alexander Zverev. In ogni caso per Fabio non dovrebbero esserci troppi problemi nel raggiungere il terzo turno; nel caso avrebbe poi il rampante Nick Kyrgios, che però dovrà stare attento perchè prima potrebbe incrociare Horacio Zeballos, mina vagante da prendere sempre sul serio. Il match più interessante del giorno è forse quello tra Leonardo Mayer e Donald Young, due grandi combattenti: potrebbe venirne fuori un lungo braccio di ferro.

© Riproduzione Riservata.