MILANO, MURALES INTER / Vandalizzato il murale sui nerazzurri: sui social si accusano i cugini rossoneri

Milano, Murales Inter: vandalizzato il mega murale dei nerazzurri. Vernice rossa e scritta "Inter m...". Il popolo meneghino protesta per una volta unito contro questo atto indegno.

22 marzo 2018 - agg. 22 marzo 2018, 12.28 Matteo Fantozzi

Milano, Murales Inter (Foto FcInter.it)

Sfregiato il murales dell’Inter, inaugurato soltanto pochi giorni fa a Milano, per festeggiare i 110 anni della gloriosa società calcistica nerazzurra. Della vernice rossa è stata scagliata contro lo splendido disegno contente le grandi stelle del passato interista, da Milito a Ronaldo, passando per Facchetti, Zanetti e via discorrendo. I social si sono scatenati, e sono molto coloro che puntano il dito nei confronti dei cugini milanisti, ritenuti i colpevoli (nonostante non vi siano certezze a riguardo), appunto dello sfregio. Ad esempio c’è chi scrive: «La cosa più divertente è che il disegno l'ha pagato pure il loro presidente! Silvio cuore nerazzurro for ever», riferendosi al vecchio patron del Milan, Berlusconi. E ancora: «Vinciamo le prossime due (fra cui il derby ndr) Poi ci andiamo a fare le foto sotto il murales sporcato di rosso ridendo». Usa la filosofia quest’altro tifoso della Pazza Inter: «Ma vi dirò, con quelle timide striscette rosse mi piace ancora di più. Mi ricorda che sotto di noi c'è anche altro che vorrebbe, ma non può, e riesce solo a produrre piccole macchioline nel mare nero e azzurro». Infine c’è Stefano, che chiede che siano i tifosi del Milan a ripulire l’InterWall: «Un bel gesto, che Moratti avrebbe fatto 100 e 1000 volte, sarebbe che la dirigenza del Milan mandasse qualcuno a ripulire». (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

LA FOTO DELL'ATTO VANDALICO

Neanche il tempo di potersi godere un'opera d'arte fatta con grande fatica e anche spese che dei vandali hanno pensato bene di distruggerla. Il Murales sulla storia dell'Inter che sorge in zona Isola a Milano infatti è stato imbrattato con vernice rossa e un'indegna scritta ''Inter m...'' ai suoi piedi che disturba non solo i tifosi nerazzurri ma proprio tutti gli amanti del calcio. Questo perché di fronte alla storia non dovrebbero esistere bandiere e dovrebbe prevalere il buonsenso. Il lancio di uova è la macchia meno evidente di una ferita che lacera il cuore di chi ora può ammirare un Murales totalmente rovinato e che costerà grandissima fatica per essere sistemato, se sempre questo sarà possibile. Il post che testimonia il grande disagio di questi momenti è stata pubblicata su Facebook da Anita Pirovano Consigliera Comunale per Milano Progressista che ha espresso tutto il suo dispiacere citando anche le possibile Olimpiadi in Italia.

APPENA IL 19 MARZO LA PRESENTAZIONE

Sono passati appena tre giorni dalla presentazione dell'Inter Wall. Nel quartiere Isola a Milano sorge uno splendido murales per celebrare i 110 anni della storia del club nerazzurro. Al centro di questo l'imponente immagine di Giacinto Facchetti con ai suoi fianchi Ronaldo il fenomeno e capitan Javier Zanetti. In testa troviamo l'esultanza di Diego Milito subito dopo quel gol contro il Bayern Monaco che regalò il Triplete di José Mourinho. Polemica proprio per l'assenza dello Special One che qualcuno avrebbe voluto vedere in quel poster che raccontava la storia della squadra meneghina da Armando Picchi a Beppe Bergomi nonostante la scelta fosse stata fatta proprio dai tifosi tramite un sondaggio online curato da Mediaset Premium. Sicuramente un'opera d'arte che ha emozionato tutti gli amanti del calcio e soprattutto la grande voglia di dimostrare da parte dell'Inter l'intenzione a ritornare grande prima possibile.

