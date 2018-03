Mondiali pattinaggio 2018/ Milano: streaming video e diretta tv: programma e orario (oggi 22 marzo)

Diretta Mondiali Pattinaggio 2018: info tv e streaming video della 2^ giornata di gare a Milano. In pista oggi Matteo Rizzo per l'individuale maschile, programma corto.

22 marzo 2018 Michela Colombo

Matteo Rizzo (LaPresse)

Si accende oggi giovedì 22 marzo la seconda giornata dedicata ai Mondiali di Pattinaggio artistico 2018 in corso a Milano: nel capoluogo lombardo i grandi del ghiaccio tornano quindi sotto i riflettori dopo l’appuntamento in Corea del sud per le Olimpiadi Invernali 2018. Anche in questo giovedi il calendario è ricco di appuntamenti decisivi e anzi oggi verranno assegnate anche le prime medaglie della competizione iridata 2018. Occhio quindi non solo ai campioni in carica e olimpici presenti sul ghiaccio del Mediolanum forum di Assago, ma pure alla nostra squadra azzurra, presente come protagonista anche nel programma di gare odierno. Dopo tutto la giornata di oggi vedrà due grandi appuntamenti ovvero il programma corto individuale maschile e la finale del programma libero a coppie.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I MONDIALI DI PATTINAGGIO

Va segnalato a tutti gli appassionati che non è prevista una vera e propria diretta tv della giornata dei Mondiali di pattinaggio 2018 a Milano: va però ricordato che la tv di stato oggi non si perderà le finalissime della gara a coppie. Ecco quindi che al canale Rai sport + la diretta tv della prove del programma libero sarà visibile a partire dalle ore 18.55, con diretta streaming video gratuita e liberamente disponibile attraverso il portale raiplay.it. E’ poi stata prevista una finestra anche sulle tv pay per view, garantita alle ore 21.00 su Eurosport 2 per gli abbonati alle piattaforme Sky o Mediaset Premium. Segnaliamo quindi che tale collegamento sarà visibile in diretta streaming video attraverso le applicazioni Sky Go, Premium Play ed Eurosport Player per i rispettivi abbonati.

IL PROGRAMMA

Come abbiamo visto saranno appena due gli eventi di questa giornata di mondiali di pattinaggio 2018 a Milano, ma di certo il programma appare ben più che emozionante per tutti gli appassionati. La giornata avrà inizio infatti alle ore 10.00 con il programma corto per l’individuale Maschile, il cui termine è previsto per circa le ore 15.45. Un piccola sosta al Mediolanum forum prima delle prime gare che assegneranno medaglie in questa edizione iridata meneghina. Alle ore 18.55 e fino alle ore 21.55 avranno luogo infatti le finali del programma libero delle coppie. Non mancheranno quindi anche gli azzurri chiamati a grandi cose oggi: uno su tutti il nostro Matteo Rizzo unico italiano in gara nella prova individuale maschile, attesa questa mattina.

