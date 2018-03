NAZIONALE, NUMERI DI MAGLIA/ La 13 di Davide Astori lasciata libera: agli ultimi Europei fu di Marchetti

Nazionale, numeri di maglia, la 13 di Davide Astori lasciata libera: omaggio al compianto difensore. Nessun calciatore dell’Italia ha voluto indossare quel numero

22 marzo 2018 - agg. 22 marzo 2018, 16.14 Davide Giancristofaro Alberti

Davide Astori, capitano della Fiorentina scomparso - LaPresse

La maglia numero 13 che fu di Davide Astori non è presente nell'elenco ufficiale redatto per le amichevoli contro Inghilterra e Argentina. Una maglia che è stata storicamente negli ultimi anni in azzurro di Alessandro Nesta, protagonista assoluto insieme a Fabio Cannavaro negli anni novanta e non solo in Italia. Nell'ultima competizione ufficiale vissuta dall'Italia, l'Europeo del 2016, il numero 13 rimase sulle spalle di Federico Marchetti terzo portiere che non scese in campo per nemmeno un minuto. Se si torna indietro anche ai Mondiali disputati in Brasile nel 2014 la maglia fu affidata al terzo portiere in quel caso Mattia Perin. Per ritrovare una maglia numero 13 sulle spalle di un calciatore di movimento dobbiamo tornare agli Europei del 2012 quando questa fu affidata a Emanuele Giaccherini allora calciatore della Juventus. (agg. di Matteo Fantozzi)

LA 13 DI DAVIDE ASTORI LIBERA

In queste ore è stato diramato l’elenco ufficiale dei numeri di maglia dei calciatori della nazionale italiana. Tanti quelli scelti, ma nessuno ha voluto “toccare” il 13. Quello che ha indossato fino a pochi settimane fa Davide Astori, è stato lasciato lì, intonso, quasi per non sfregiarlo. Nessun calciatore degli azzurri ha deciso di scegliere il numero che il compianto difensore centrale della Fiorentina, ex di Roma, Cagliari e Milan, aveva scelto per via del suo idolo, Alessandro Nesta. La società gigliata e quella sarda avevano già ritirato la numerazione 13, e di fatto è stato scelto lo stesso trattamento, anche se non in via ufficiale, dalla nazionale. Un bell’omaggio della squadra allenata dal commissario tecnico Gigi Di Biagio, nei confronti del povero calciatore di San Pellegrino.

I NUMERI DI CHIESA E CUTRONE

Astori, che ha indossato sempre il numero 13 in carriera, e che con la nazionale ha collezionato 14 presenze in totale, verrà omaggiato anche in occasione delle due prossime amichevoli proprio degli azzurri, quella in programma domani contro l’Argentina, e la gara della prossima settimana contro l’Inghilterra. Prima del fischio del calcio di inizio, negli stadi ci sarà un minuto di raccoglimento, con le due squadre che indosseranno il lutto al braccio, e gli azzurri avranno anche una maglia commemorativa, sempre in ricordo del povero Davide. Per quanto riguarda i numeri scelti, i debuttanti Federico Chiesa e Patrick Cutrone hanno opzionato rispettivamente per il 25 e il 22, mentre Buffon ha scelto il suo solito 1, con Lorenzo Insigne che porterà sulle spalle il 10.

© Riproduzione Riservata.