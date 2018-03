Probabili formazioni/ Italia Argentina: diretta tv, orario, le notizie live (amichevole)

Probabili formazioni Italia Argentina: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti dell'amichevole. Nella prima di Di Biagio c'è ancora Buffon, Albiceleste senza Dybala e Icardi

22 marzo 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Italia Argentina (Foto LaPresse)

Italia Argentina è la prima di due amichevoli che la nostra Nazionale affronta in questo mese: all’Etihad di Manchester si gioca venerdì 27 marzo con calcio d’inizio alle ore 20:45. Purtroppo gli Azzurri non preparano il Mondiale: lo farà la Seleccion mentre noi, come sappiamo, siamo stati eliminati al playoff dalla Svezia e la prossima estate saremo davanti alla televisione, per la prima volta dopo 60 anni. Tuttavia le due partite - l’altra contro l’Inghilterra - sono comunque importanti: di fatto da qui nasce il nuovo corso e non sarà facile ricostruire. Intanto lo faremo con Gigi Di Biagio a traghettare, in attesa di un nuovo CT; andiamo allora a vedere in che modo le due nazionali potrebbero presentarsi sul terreno di gioco venerdì sera e quali sono i dubbi e le certezze da ciascun lato, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Italia Argentina.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Italia Argentina come sempre viene trasmessa in diretta tv sulla televisione di stato: l’appuntamento è su Rai Uno, canale ovviamente disponibile a tutti in chiaro e presente anche in alta definizione. In assenza di un televisore tutti gli appassionati potranno seguire l’amichevole della Nazionale in diretta streaming video, visitando senza costi il sito www.raiplay.it e accedendo al canale di riferimento.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ARGENTINA

LA PRIMA DI DI BIAGIO

Gigi Di Biagio ha sempre schierato la sua Under 21 con il 4-4-2, ma la nostra nazionale maggiore è abituata a giocare con il 4-3-3: tra le due opzioni dovrebbe vincere la seconda. Buffon è stato richiamato, e dunque prosegue la sua avventura azzurra: il titolare sarà lui, dubbi in difesa dove Rugani potrebbe sostituire Chiellini e affiancare Bonucci, mentre sulle corsie laterali al momento i favoriti sono Florenzi (che dunque ricoprirà lo stesso ruolo che da un paio di stagioni occupa con la Roma) e Spinazzola, senza però dimenticarsi di Darmian che potrebbe avere una maglia sulla sinistra. In mezzo le scelte sembrano fissate, anche perchè la coperta non è lunghissima: unico dubbio tra Jorginho e Parolo ma le qualità di regia dell’italo-brasiliano dovrebbero avere la meglio, ai lati del playmaker del Napoli giocheranno Lorenzo Pellegrini, in crescita costante, e Verratti chiamato al riscatto. Nel tridente offensivo Candreva e Lorenzo Insigne dovrebbero accompagnare Ciro Immobile, al momento forse l’unica grande certezza di una nazionale che dovrà quasi resettare quanto avvenuto fino a novembre.

LE SCELTE DI SAMPAOLI

Continuano a far discutere le scelte di Jorge Sampaoli: per queste due amichevoli - l’altra con la Spagna - non sono stati convocati Mauro Icardi e Paulo Dybala, ci sono però Diego Perotti e soprattutto Higuain. Lo schema dovrebbe essere il 3-5-2, con Sergio Romero tra i pali e una linea difensiva nella quale agiscono Otamendi, Mercado (pretoriano del CT) e uno tra Marcos Rojo e Fazio (senza dimenticarsi di Ramiro Funes Mori); sugli esterni a centrocampo invece dovrebbero esserci Acuna (quasi certo a sinistra) e Salvio, con un pacchetto centrale che potrebbe prevedere tre registi o simili in Lucas Biglia, Lo Celso e Banega (ma qui a dirla tutta non ci sono certezze, perchè i giocatori sono tanti e le amichevoli da giocare sono due). Davanti è del tutto probabile che Leo Messi sia titolare, se non qui almeno contro la Spagna; curiosità per capire chi lo affiancherà perchè Perotti potrebbe tornare utile vista la sua conoscenza dell’Italia, Higuain sulla carta sarebbe il titolare ma Aguero e lo stesso Di Maria, che in un modulo così sarebbe ideale come seconda punta, non partono battuti. La sensazione ad ogni modo è che, comunque la si giri, Sampaoli riuscirà a cadere in piedi visto lo sconfinato talento di cui può disporre.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ARGENTINA: IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): Buffon; Florenzi, Bonucci, Rugani, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Jorginho, Verratti; Candreva, Immobile, L. Insigne

A disposizione: G. Donnarumma, Perin, Zappacosta, De Sciglio, G. Ferrari, Darmian, Cristante, Gagliardini, Parolo, Bonaventura, F. Chiesa, Belotti, Cutrone, Verdi

Allenatore: Luigi Di Biagio

ARGENTINA (3-5-2): S. Romero; Mercado, Otamendi, Rojo; Salvio, Banega, Lucas Biglia, Lo Celso, Acuna; Messi, Higuain

A disposizione: Caballero, Guzman, Fazio, Ra. Funes Mori, Bustos, Tagliafico, Mascherano, L. Paredes, P. Perez, Meza, Lanzini, Di Maria, Aguero, Perotti, Lautaro Martinez, Pavon

Allenatore: Jorge Sampaoli

© Riproduzione Riservata.