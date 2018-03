Reggina Casertana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Reggina Casertana: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Amaranto in difficoltà, campani in grande ascesa

22 marzo 2018 Stefano Belli

Reggina, sfida delicata con la Casertana (foto LaPresse)

Reggina-Casertana, diretta dal signor Perotti di Legnano, giovedì 21 marzo 2018 alle ore 20.30, sarà uno dei posticipi serali che chiuderanno il programma del turno infrasettimanale di Serie C, con la trentunesima giornata nel girone C. Due sconfitte contro Monopoli in casa e Catania in trasferta, con il medesimo punteggio di due a uno, e per la Reggina la classifica è tornata a farsi difficile, con un solo punto di vantaggio sulla Paganese quartultima e la salvezza ancora tutta da conquistare. Gli amaranto non vincono in campionato da ben otto partite, nel corso delle quali hanno ottenuto cinque pareggi e tre sconfitte, con i tre punti che mancano per i calabresi dal successo interno contro la Paganese (ben più importante per la classifica di quanto non sembrasse quando è stato ottenuto) del 21 gennaio 2018.

Al Granillo arriva un cliente difficile per la Reggina, la Casertana ha ottenuto quattro vittorie ed un pareggio nelle ultime cinque partite disputate in campionato. L'ultima lunedì sera nel posticipo della trentesima giornata contro il Fondi, battuto allo stadio Pinto di Caserta grazie ad una rete messa a segno da Alfageme. Una nuova prestazione di grande solidità di una Casertana che ora ha agganciato al decimo posto il Bisceglie, avanzando di fatto la propria candidatura per la zona play off.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul satellite o sul digitale. Ci sarà però la possibilità, con un abbonamento o la registrazione e l'acquisto del match, di seguire la diretta streaming video via internet collegandosi sul sito www.elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria scenderanno in campo queste probabili formazioni. Amaranto schierati con Cucchietti a difesa della porta, con Pasqualoni, Ferrani e Laezza titolari nella retroguardia a tre. Il montenegrino Hadziosmanovic sarà l'esterno laterale di destra e Armeno l'esterno laterale di sinistra, mentre a centrocampo per vie centrali il brasiliano Mezavilla sarà affiancato da Marino e Fortunato. In attacco, ci sarà Tulissi a far coppia con Bianchimano. I tre titolari nella difesa della Casertana saranno invece il ceko Polak, Lorenzini e Pinna, davanti all'estremo difensore Forte. A centrocampo spazio a Carriero, Romano e De Rose per vie centrali, la fascia destra sarà presidiata da D'Anna e Finizio sarà invece l'esterno laterale mancino. In avanti l'argentino Alfageme sarà titolare nel tandem d'attacco al fianco di Turchetta.

TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente le due squadre si troveranno faccia a faccia con moduli speculari, 3-5-2 sia per la Reggina sia per la Casertana, che hanno pareggiato a reti bianche nel match d'andata di questa stagione. L'ultimo precedente a Reggio Calabria è quello del 5 marzo 2017, padroni di casa amaranto vincenti grazie alle reti di Bangu, Coralli e De Francesco su rigore che hanno fissato il risultato su un secco tre a zero. La Casertana ha vinto per l'ultima volta a Reggio Calabria in un match di Coppa Italia , il 10 agosto 2014 con una rete di Cruciani in apertura di ripresa.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I bookmaker indicano un grande equilibrio per le scommesse sul match del Granillo, con vittoria degli amaranto padroni di casa quotata 2.89 da Bet365, mentre William Hill propone a 2.90 la quota relativa all'eventuale pareggio e Bwin considera leggermente favorita la squadra campana a 2.70. Per chi vorrà scommettere sul numero di gol realizzati, Starvegas fissa a 2.38 la quota relativa all'over 2.5 e a 1.52 la quota per l'under 2.5.

