Repubblica Ceca-Italia U20/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Repubblica ceca-Italia Under 20: info streaming video e tv. Tornano in campo gli azzurrini del ct Guidi per il sesto match della Elite League 2018.

22 marzo 2018 Michela Colombo

Federico Guidi, ct dell'Italia U 20 (LaPresse)

Repubblica Ceca-Italia U20 è la partita in programma oggi 22 marzo 2018 a Plzen in Cechia: fischio d’inizio atteso per le ore 14.30 nella penultima giornata della Elite League dell’Under 20. Il torneo 8 nazioni torna quindi sotto ai riflettori: in campo ecco di nuovo gli azzurrini di Federico Guidi che proveranno a risollevarsi da una situazione in classifica affatto eccezionale. Per l’Italia di categoria infatti la classifica porta appena il quarto piazzamento ma molto potrebbe cambiare oggi pomeriggio. Di fronte ecco infatti la compagine Under 20 ceca, guidata dal tecnico Karle Krejci e diretta avversaria della nostra nazionale per salire sul podio al termine del torneo amichevole.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo a tutti gli appassionati che purtroppo la partita tra Repubblica Ceca e Italia U 20 non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono note info utili riguardo una eventuale diretta streaming video della partita della Elite League 2017-2018. Consigliamo per tanto di rimanere collegati al sito delle Federazione italiana e ai suoi canali social per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo in Repubblica ceca questo pomeriggio.

PROBABILI FORMAZIONI REPUBBLICA CECA ITALIA

Visti sia una buona lista di infortunati oltre che gli appuntamenti previsti in settimana anche per le altre formazioni nazionali, ovviamente non sono stati pochi i problemi a cui ha dovuto porre rimedio il ct Guidi nel disegnare la probabile formazione dell’Italia Under 20 oggi in campo a Plzen. Considerando però la lista dei convocati e le sue modifiche possiamo vedere che gli azzurri oggi dovrebbero scendere in campo seguendo 4-3-3 visto a novembre con l’Olanda. Ecco quindi che potremmo vedere di nuovo Zaccagno tra i pali con di fronte il duo centrale composto da Marchizza e Coppolaro: toccherà a Ghiglione e Felicioli completare il reparto. Per il centrocampo dovremmo rivedere ancora titolari Castrovilli e Maggiore mentre al centro è atteso Crociata, centrocampista del Crotone chiamato vista l’indisponibilità di Bordin e Picchi, entrambi infortunatisi sotto del insegne dei proprio club. Per l’attacco dovremmo vedere in campo lo juventino Del Sole che ha scaldato le gambe alla Viareggio Cup 2018 nella sua fase preliminare. Con lui ecco poi anche Dalmonte e Bonazzoli, anche se va detto che i ballottaggi dell’ultimo minuto non sarà impossibile: decisivi ovviamente saranno gli ultimi allenamenti guidati dal ct Federico Guidi alla vigilia del fischio d’inizio.

